Havran (22) je do trećeg vezanog finala na velikim takmičenjima stigla kao sedma u kvalifikacijama, pogodivši 591 krug, ali je zbog dve takmičarke koje nisu bile u konkurenciji zapravo zauzela peto mesto u kvalifikacijama, preneo je Streljački savez Srbije (SSS).

U finalu trostava učestvovalo je šest predstavnica iz Evrope, a bez plasmana je ostala aktuelna kontinentalna prvakinja Nemica Nele Štark.

Havranova je u prvih 10 hitaca iz klečećeg stava pogodila 101,8 krugova i nalazila se na petom mestu. Posle ležećeg stava zauzimala je sedmo mesto, koje je zadržala i nakon stojećeg stava (ukupno pogođena 303,3 kruga).

Zlatnu medalju osvojila je svetska prvakinja i evropska vicešampionka Norvežanka Janet Heg Dueštad, srebro je pripalo Britanki Seonejd Mekintoš, dok je bronzu osvojila domaća predstavnica Ana Jansen.

Sutra su na programu kvalifikacije i finale vazdušnom puškom, a Srbiju će pored Havran predstavljati i Liljana Cvetković, Anđelija Stevanović i Anastasija Živković.

(Beta)

