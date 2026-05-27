Sudija pojedinac Marijana Nikolić Milosavljević, u parnici tužilaca Aleksandra Pandžića iz Zrenjanina i Ivana Mošorinskog iz Novog Sada, čiji je zajednički punomoćnik Marko Pekić, advokat iz Novog Sada, protiv tuženih Rajka Nedića iz Beograda i Privrednog društva za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu, ul. Vlajkovićeva br. 8, čiji je zajednički punomoćnik Aleksandar Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 600.000,00 dinara, doneo je nakon održane i zaključene glavne i javne rasprave dana 20.10.2025. godine

PRESUDU

DELIMIČNO SE usvaja tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Pandžića iz Zrenjanina pa SE OBAVEZUJU tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu da tužiocu Aleksandru Pandžiću iz Zrenjanina, na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda i prava ličnosti, nastale objavljivanjem netačnih informacija na veb portalu kurir.rs u tekstu pod naslovom: „OGROMAN SKANDAL TRESE SRPSKI SPORT: Naši arbitri dobili doživotnu suspenziju, sumnja se da su nameštali utakmice!“ od dana 24.09.2024. godine, solidarno isplate novčani iznos od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 20.10.2025. godine pa do konačne isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod pretnjom izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Pandžića iz Zrenjanina kojim je tražio da se obavežu tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu da tužiocu Aleksandru Pandžiću iz Zrenjanina, solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda i prava ličnosti preko dosuđenog iznosa od 100.000,00 dinara, do traženog iznosa od 200.000,00 dinara, za iznos od 100.000,00 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom od 20.10.2025. godine, do končane isplate, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Pandžića iz Zrenjanina kojjim se tražio da se obavežu tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu da tužiocu Aleksandru Pandžiću iz Zrenjanina, na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova usled povrede prava na privatni život objavljivanjem ličnog zapisa (fotografije) na veb portalu kurir.rs u tekstu pod naslovom: „OGROMAN SKANDAL TRESE SRPSKI SPORT: Naši arbitri dobili doživotnu suspenziju, sumnja se da su nameštali utakmice!“ od dana 24.09.2024. godine, bez pristanka tužioca Aleksandra Pandžića iz Zrenjanina, solidarno isplate novčani iznos od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 20.10.2025. godine pa do konačne isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod pretnjom izvršenja, KAO NEOSNOVAN.

DELIMIČNO SE usvaja tužbeni zahtev tužioca Ivana Mošorinskog iz Novog Sada pa SE OBAVEZUJU tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu da tužiocu Ivanu Mošorinskom iz Novog Sada, na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda i prava ličnosti, nastale objavljivanjem netačnih informacija na veb portalu kurir.rs u tekstu pod naslovom: „OGROMAN SKANDAL TRESE SRPSKI SPORT: Naši arbitri dobili doživotnu suspenziju, sumnja se da su namešštali utakmice!“ od dana 24.09.2024. godine, solidarno isplate novčani iznos od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos počev od dana 20.10.2025. godine pa do konačne isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod pretnjom izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Ivana Mošorinskog iz Novog Sada kojim je tražio da se obavežu tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu da tužiocu Ivanu Mošorinskom iz Novog Sada, solidarno isplate na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda i prava ličnosti preko dosuđenog iznosa od 100.000,00 dinara, do traženog iznosa od 200.000,00 dinara, za iznos od 100.000,00 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom od 20.10.2025. godine, do končane isplate, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Ivana Mošorinskog iz Novog Sada kojim je tražio da se obavežu tuženi Rajko Nedić iz Beograda i Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizulenih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu da tužiocu Ivanu Mošorinskom iz Novog Sada, na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova usled povrede prava na privatni život objavljivanjem ličnog zapisa (fotografije) na veb portalu kurir.rs u tekstu pod naslovom: „OGROMAN SKANDAL TRESE SRPSKI SPORT: Naši arbitri dobili doživotnu suspenziju, sumnja se da su nameštali utakmice!“ od dana 24.09.2024. godine, bez pristanka tužioca Ivana Mošorinskog iz Novog Sada, solidarno isplate novčani iznos od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos počev od dana 20.10.2025. godine pa do konačne isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod pretnjom izvršenja, KAO NEOSNOVAN.