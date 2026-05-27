ĐURIČKOVIĆ NAJBRŽI U KULI: Nikša rešio u svoju korist petu i šestu trku
Dupli takmičarski vikend međunarodnog nadmetanja, konkretno petu i šestu trku, Srpskog sportskog karting saveza, koji je održan na kartodromu Kula nadomak Vrbasa odličnim vožnjama u klasi mini rotaks u potpunosti je obeležio Nikša Đuričković.
Počev od slobodnih treninga, preko kvalifikacija i obe trke Đuričković se nije dao iznenaditi, već je sve rešavao u svoju korist.
– Kada je karting vrhunski podešen u odnosu na konfiguraciju staze, onda mi je preostaje da iz njega izvučem maksimum i pobedim. Kula je na svoj način zahtevna i ne dozvoljava greške, koje ih ovog vikend na sreću nije bilo. Sve je funkcionisalo kako treba i zbog tog sam zahvalan pre svega roditeljima i svom timu. Ujedno i konkurencija je vredna hvala, jer da nemam ozbiljne kolege ne bih ni ja bio toliko brz i dobar. Unapred se radujem sledećem takmičarskom vikendu – rekao je odmah posle trke vidno srećan Nikša Đuričković.
Tokom dva takmičarska dana u Kuli na trci koja je imala prefiks međunarodna i u ostalim klasama viđeni su odlični nastupi izrazitih favorita za titulu, ali bilo je zanimljivih iznenađenja, što je vikend učinilo zabavnim za gledanje.