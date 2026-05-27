"U najavi događaja rekao sam da želimo da se približimo što je više moguće daljini od 13,80 metara, što je Ivanin najbolji početak sezone i uspeli smo u tome. Sve je bilo sjajno, serija posebno. U prvom skoku je imala vetar u grudi jači od dva metra i nije došla na dasku koja je sama široka 20 centimetara pa je jasno da je spremna za mnogo veće daljine. Veoma sam zadovoljan, jer je ovo urađeno iz zaleta od 10 koraka, a pun joj je od 16", rekao je njen trener Goran Obradović, preneo je Srpski atletski savez.