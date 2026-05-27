IVANA ŠPANOVIĆ SLAVILA NA MITINGU U KOŠICAMA: Srpska atletičarka pobedila u troskoku
Španović je do pobede u Slovačkoj došla u prvoj rundi, kada je ostvarila rezultat od 13,79 metara.
Takmičenje je održano na gradskom trgu, a podloga je bila na daskama.
"U najavi događaja rekao sam da želimo da se približimo što je više moguće daljini od 13,80 metara, što je Ivanin najbolji početak sezone i uspeli smo u tome. Sve je bilo sjajno, serija posebno. U prvom skoku je imala vetar u grudi jači od dva metra i nije došla na dasku koja je sama široka 20 centimetara pa je jasno da je spremna za mnogo veće daljine. Veoma sam zadovoljan, jer je ovo urađeno iz zaleta od 10 koraka, a pun joj je od 16", rekao je njen trener Goran Obradović, preneo je Srpski atletski savez.
Španović, koja je srpska rekorderka u skoku udalj i osvajačica 15 medalja u ovoj disciplini na velikim takmičenjima, od prošle godine nastupa u troskoku.
Ona je vlasnica novog državnog rekorda u dvorani (14,41 metar) i nalazi se među 10 najboljih na svetu na rang listi.
Španović će sledeći nastup imati na mitingu Dijamantske lige u Oslu 10. juna.
"Tada će skakati iz 12 koraka", zaključio je Obradović.
