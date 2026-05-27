Slušaj vest

Vozač ekipe EF Edžukejšn pobedio je u etapi dugoj 202 kilometra od grada Kasano d'Ade do Andola rezultatom četiri sata, 41 minuta i 33 sekunde.

To je njegova prva etapna pobeda na Điru, nakon što se odvojio od vodeće grupe oko kilometar pre cilja. Drugo mesto zauzeo je Norvežanin Andreas Leknesund sa tri sekunde zaostatka, a treći je bio Italijan Damijano Karuzo iz ekipe Bahrein sa šest sekundi zaostatka.

Vingegor je završio etapu u pelotonu i zadržao je prednost u generalnom plasmanu. On ima četiri minuta i tri sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog Austrijanca Feliksa Gala iz Dekatlona.

Treći je Holanđanin Timen Arensman iz ekipe Netkompani sa četiri minuta i 27 sekundi zaostatka.

Naredna 18. etapa vozi se u četvrtak dužine od Fai dela Faganele do Pjeve di Soliga dužine 171 kilometra.

(Beta)