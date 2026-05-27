Gael da Silva, francuska olimpijska zvezda i čuveni gimnastičar, nastradao je u saobraćajnoj nesreći u 41. godini.

Da Silva je iza sebe ostavio suprugu Kamil i troje dece uzrasta 6, 9 i 12 godina.

Gael je poslednjih 15 godina predstavljao Francusku na najvećim takmičenjima, kao što su Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo.

Samo nekoliko dana pre tragedije, nastupio je na državnom prvenstvu.

Zanimljivo je da je Gael da Silva pre 22 godine jedva preživeo saobraćajku. Tada ga je udario automobil, ali je srećom, njime upravljao vatrogasac koji je sportisti pružio prvu pomoć i sprečio da ovaj izgubi puno krvi što bi dovelo do fatalnog ishoda.

Da Silva je četiri meseca posle udesa proveo u invalidskim kolicima, ali je uspeo da se oporavi i nastavi sa karijerom.

