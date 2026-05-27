Druga utakmica finala između rukometaša Vojvodine i Partizana prekinuta je posle 14 minuta igre.

Grobari zapalili Tašmajdan - vatrogasci gasili požar Foto: Nemanja Nikolić

Tada su navijači Partizana bacili topovski udar na ivici terena zbog koje nije mogla da se nastavi utakmica u hali "Slana bara" u Novom Sadu. Zanimljivo je da su topovski udari eksplodirali u blizini igrača Partizana, koji su se u tom trenutku branili.

U trenutku prekida rezultat je glasio 6:5 za Vojvodinu.

Partizan vodi u finalnoj seriji sa 1:0. 

Obe ekipe su se povukle sa terena posle drugog naleta topovskih udara sa tribine gde su smeštene pristalice gostujućeg kluba.

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir