GROBARI PREKINULI FINALE, UMALO POVREDILI SVOJE IGRAČE: Haos na meču Vojvodina - Partizan u Novom Sadu!
Druga utakmica finala između rukometaša Vojvodine i Partizana prekinuta je posle 14 minuta igre.
Grobari zapalili Tašmajdan - vatrogasci gasili požar Foto: Nemanja Nikolić
Tada su navijači Partizana bacili topovski udar na ivici terena zbog koje nije mogla da se nastavi utakmica u hali "Slana bara" u Novom Sadu. Zanimljivo je da su topovski udari eksplodirali u blizini igrača Partizana, koji su se u tom trenutku branili.
U trenutku prekida rezultat je glasio 6:5 za Vojvodinu.
Grobari Foto: Printskrin
Partizan vodi u finalnoj seriji sa 1:0.
Obe ekipe su se povukle sa terena posle drugog naleta topovskih udara sa tribine gde su smeštene pristalice gostujućeg kluba.
