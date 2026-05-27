Slavni kajakaš i jedan od najpoznatijih sportista u bivšoj Jugoslaviji, Matija Ljubek (47) smrtno je stradao 2000. godine, u masakru koji je počinio Marko Varžić.

Žrtva porodičnog sukoba

Kako su tada preneli hrvatski mediji, Ljubek je bio žrtva porodičnog sukoba. Stradao je od dva metka iz puške M-48 usled i danas nepotpuno razjašnjenim okolnostima.

Usmrtio ga je Marko Varžić, njegov šurak 11. oktobra 2000. godine na kućnom pragu u Valpovu. Stravičan zločin dogodio se ispred kuće Sonje Vuković, sestre Goranke Ljubek, Matijine supruge. Matija je tog dana došao sa sinom iz Zagreba u Slavoniju i bio je u domu Vukovića, u kojem su ručali, gledali fudbal i odmarali se. Oko 19.50 časova krenuli su u kafić "Kanu", koji je bio u vlasništvu Matije Ljubeka, a kada su izašli pred kuću, Matija je pričao sa sinom, dok je njegova supruga Sonja pakovala stvari u automobil. Za to vreme, njihova ćerka Martina je zatvarala garažu.

U tom trenutku, nisu ni videli kada je iz žive ograde iskočio ubica.

"Spazila sam ga krajičkom oka i pomislila 'Šta sada hoće taj sa puškom?", rekla je Sonja Vuković kasnije u ispovesti.

U tom trenutku, ubica je usmerio pušku ka Matiji Ljubeku.

"Kako je opalio, Matija se uhvatio za nogu i jauknuo. Kada je počeo da se okreće, pogodio ga je i u lopaticu, pa se srušio u živu ogradu", kazala je ona.

U toku napada, ona je uočila da je Marko Varžić napadač.

Osim toga što se ubica venčao sa Dubravkom, sestrom Matije Ljubeka, njegova supruga Sonja mu je povrh toga bila i venčana kuma.

Varžić se nije tu zaustavio. Pošto je ubio Matiju, odvezao se i do svog drugog šuraka, Ante Bungića (44) u Belišću u Slavoniji i preko terase uskočio u dnevnu sobu. Bungić, inače oficir hrvatske vojske, sedeo je na trosedu, a ubica ga je ubio jednim hicem. Ostao je mrtav na mestu. Drugim hicem je teško ranio njegovu suprugu, sestru Matije Ljubeka, Katicu.

Ubica sadistički maltretirao Matijinu majku

Sud je osudio ubicu na 35 godina zatvora.

Na suđenju su se kao razlozi tragedije spominjali zategnuti porodični odnosi, odnosno imovinske nesuglasice oko kuće u kojoj su živeli Varžićevi i Matijina majka Tonka. Staricu su u obavezi da "čuvaju" preuzeli najmlađa ćerka i njen suprug.

Sukobi u njihovoj porodici nisu bili retkost. Dok je Matija u septembru 2000. bio na Olimpijskim igrama u Sidneju, Varžić je živom sodom Tonki polio lice, nakon čega je ona odlučila da izmeni testament. Usledila je osveta Marka Varžića koji je u krvavom pirom ubio nekoliko osoba, među kojima i Matiju Ljubeka, pisali su hrvatski mediji.

Jeziva pretnja ubice

Iako je od zločina prošlo više od četvrt veka, Matijini naslednici i dalje nemaju mira.

Sin Matije Ljubeka kaže da svaki vikend strahuje od očeva ubojice.

"Svaki put kad izađe, pitamo se što se može dogoditi. Pisali smo Ministarstvu, pričali smo i sa svim ljudima zaduženima za pitanja pravnog sistem, ali svi nam govore da je pravo takvo i da ubice imaju svoje pravo da izlaze za vikend. A šta je sa zaštitom prava žrtve?", pitao se Nikica Ljubek, sin pokojnog Matije Ljubeka, gostujući u jednoj emisiji na hrvatskoj televiziji.

"Jasno je dao do znanja da svoj posao nije završio i da će ga završiti kad izađe", rekao je o očevom ubojici Ljubek.

"Ubio mi je oca iz zasede, brata mi je promašio, otišao je kod mog teče, ubio ga na mestu i ranio tetku koja je tada uspela da preživi, ali od trauma je prerano preminula. Kada je ubica na slobodi, oni nas obaveste."

Zlatni tandem Ljubek - Nišović

Tandem kajakaša Matija Ljubek - Mirko Nišović bio je jedan od najpoznatijih sportskih tandema u istoriji jugoslovenskog sporta.

Stariji, Matija Ljubek, obeležio je jednu eru jugoslovenskog sporta. Dva puta bio je olimpijski šampion u kajaku i kanuu na mirnim vodama - 1976. u Montrealu u disciplini C-1 (jednosed) na 1.000 metara i 1984. u Los Anđelesu, na duplo kraćoj deonici, u disciplini C-2 (dvosed) u paru sa Mirkom Nišovićem. Pored toga, u Montrealu je osvojio i bronzanu medalju na 500 metara, a u Los Anđelesu srebro na 1.000 metara.