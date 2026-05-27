Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije.

Crno-beli su do četvrtog trofeja u sezoni stigli posle skandala koji se desio u Novom Sadu u drugoj utakmici finalne serije protiv Vojvodine.

Foto: Printskrin

Partizan je u prvoj utakmici u Beogradu slavio sa 33:27, a druga utakmica je prekinuta posle samo 15 minuta igre zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane grobara. U trenutku prekida rezultat je glasio 6:5 za Novosađane.

Grobari su ubacivali topovske udare, a jedan je pao pored sudije Markovića.

Usledio je prekid, obe ekipe su se povukle u svlačionice, a posle više od sat i po vremena na teren su izašli samo rukometaši Partizana.

Pošto se rukometaši Vojvodine nisu pojavili u određenom roku od 15 minuta, sudije Boričić i Marković su pokazale da je utakmica završena.

Time je meč rešen službenim rezultatom 20:0 u korist Partizana koji je tako sa 2:0 u seriji stigao do titule.

Ipak, treba sačekati konačnu odluku rukovodstva Arkus lige.