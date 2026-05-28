Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Podsetimo, drugu utakmicu finala rukometnog prvenstva Srbije između Vojvodine i Partizana, koja je igrana u Novom Sadu, prekinuta je nakon što su navijači gostujućeg tima ubacili topovske udare na teren.

Rukometaši oba tima su se povukli u svlačionicu, a Vojvodina je odbila da se vrati. Crno-belima je dodeljena pobeda i šampionska titula.

Nakon utakmice Vojvodina se oglasila saopštenjem, dok je Partizan imao jednu objavu u kojoj nije napisao nijednu reč.

Uz fotografiju svojih rukometaša ispred navijača koji su prekinuli utakmicu crno-beli su ostavili samo pehar.

Bonus video: