Rukometni klub Partizan nije napisao nijednu reč nakon osvajanja titule šampiona Srbije.
ČUDNA REAKCIJA PARTIZANA NAKON SKANDALOZNE UTAKMICE! Crno-beli objavili sliku rukometaša i navijača koji su prekinuli meč - bez ijedne reči
Podsetimo, drugu utakmicu finala rukometnog prvenstva Srbije između Vojvodine i Partizana, koja je igrana u Novom Sadu, prekinuta je nakon što su navijači gostujućeg tima ubacili topovske udare na teren.
Rukometaši oba tima su se povukli u svlačionicu, a Vojvodina je odbila da se vrati. Crno-belima je dodeljena pobeda i šampionska titula.
Nakon utakmice Vojvodina se oglasila saopštenjem, dok je Partizan imao jednu objavu u kojoj nije napisao nijednu reč.
Uz fotografiju svojih rukometaša ispred navijača koji su prekinuli utakmicu crno-beli su ostavili samo pehar.
