Crno-beli su, podsetimo, postali šampioni Srbije, nakon što su u drugoj utakmici proglašeni pobednicima zbog odluke Vojvodine da se ne vrati na teren nakon što su navijači Partizana ubacili topovske udare na parket.

Nakon što se, po donošenju odluke da se pobeda dodeli Partizanu, klub nije oglašavo, već je objavio fotografiju svojih rukometaša i navijača uz pehar, jutro nakon utakmice je izdao saopštenje.

"Rukometni klub Partizan smatra da posle prekida druge utakmice finalne serije plej-ofa ne sme ostati nedorečen, jer je u javnosti, odmah nakon proglašenja pobednika u Novom Sadu, počela da se stvara negativna slika o najuspešnijoj generaciji koju je klub u svojoj istoriji imao.

Rukometni klub Vojvodina je plasirao niz neistina nakon što su igrači i stručni štab novosadskog tima odbili da se vrate na teren.

Utakmica na Slanoj Bari je prekinuta u 15. minutu, a posle više od sat vremena pregovaranja, desila se nesvakidašnja situacija – crno-beli su se vratili na parket i počeli da se zagrevaju, ali domaćin i organizator utakmice ne. Iako su svi uslovi koje je Vojvodina tražila od novosadske policije i naših navijača ispunjeni (navijači Partizana su se udaljili od ograde i opkolio ih je kordon policije), imamo saznanja da je još pre zahteva upućenih policiji i službenim licima protivnik doneo odluku da ne nastavi utakmicu.

U svom saopštenju Vojvodina je najpre navela da je "topovski udar povredio sudiju Markovića", da bi nešto kasnije izmenila taj deo objave na društvenoj mreži Instagram i dodala kako je povređen i njen igrač Fran Mileta. Postavlja se pitanje kako je Fran Mileta mogao biti povređen, kada je u trenutku kada je bačeno pirotehničko sredstvo od istog bio udaljeniji nego igrači Partizana, koji su bili u zoni odbrane. To se i te kako dobro vidi na snimku utakmice, kao i to da za razliku od naših rukometaša, Fran Mileta nije imao nikakvu reakciju.

Takođe ne vidimo na koji su način navijači Partizana mogli da "sruše i pocepaju sajlu zaštitne mreže iza gola", kako tvrde Novosađani. Pre će biti da je spala usled dotrajalosti i starosti.

Jasno je da se ovakvim saopštenjem i činom neizlaska na teren skreće pažnja sa finalne serije koja je trebalo da bude praznik za publiku i najbolje što naš sport može da pokaže.

Klubu koji je više od decenije dominirao u srpskom rukometu ne priliči da se služi lažima kako bi izbegao da pruži ruku kvalitetnijem protivniku. Uostalom, još nakon prve finalne utakmice na Banjici (Partizan slavio 33:27) iz tabora novosadskog kluba istakli su da se suočavaju sa problemima tokom poslednjih meseci, da nisu redovno trenirali i da su po pitanju fizičke spremnosti na jako niskom nivou.

Rukometni klub Partizan zahvaljuje se navijačima na velikoj podršci i spremnosti da sarađuju kako bi se meč nastavio. Radili su ono što najbolje umeju – bodrili su svoj voljeni klub. Ostaje žal što je publika, posle sjajne uvertire, ostala uskraćena za atraktivne poteze i golove i što se sinoćni meč umesto u krunu sezone pretvorio u još jednu negativnu sliku koja je poslata.

Za kraj, ne možemo a da se ne zapitamo zašto se Vojvodina poziva na nepostojanje garancije bezbednosti po zdravlje i život učesnika, za koje je kao domaćin i organizator meča u najvećoj meri odgovorna. Predlog našeg kluba da se utakmica odigra u hali SPENS, upravo iz bezbednosnih razloga, odbijen je uz garanciju da će bezbednosne mere na Slanoj Bari biti adekvatne, u skladu sa odlukom da se meč proglašava sportskim događajem visokog rizika. Neizlazak na sopstveni teren je kukavički potez kakav do sada nije viđen.

U trenutku kada Partizan igra najuspešniju sezonu u svojoj istoriji (osvojeni svi domaći trofeji), jasno je da je cilj Vojvodine da se skrene pažnja sa kvaliteta jedne sjajne generacije momaka, koja im je 2024. godine na istom mestu uzela trofej Kupa, iako su ga sami sebi pre početka utakmice upisali.

Rukometaši Partizana su apsolutno zaslužili trofej namenjen prvaku države, šteta je što su ostali uskraćeni za priliku da to još jednom pokažu na terenu", navedeno je u saopštenju crno-belih.

