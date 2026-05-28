Rukometni klub Vojvodina je saopštenjem odgovorio Partizanu, pa je dan nakon kontroverzne utakmice finala prvenstva Srbije. nastavljeno sa opštim haosom.

Podsetimo, Partizan je postao šampion Srbije nakon što je doneta odluka da se crno-belima dodeli pobeda u drugoj finalnoj utakmici nakon što je u prvoj kao domaćin došao do pobede.

Revanš u Novom Sadu je prekinut nakon što su navijači Partizana ubacili topovske udare na teren. Rukometaši oba tima su otišli u svlačionicu, a Vojvodina je odbila da se vrati.

Usledilo je saopštenje Novosađana, zatim reakcija Partizana, a onda i odgovor crveno-belih koji prenosimo u celosti:

"Krivi smo!!!

Krivi smo što su navijači Partizana prekinuli finale.

Krivi smo što su navijači Partizana bacili topovski udar broj 1.

Krivi smo što su navijači Partizana bacili topovski udar broj 2.

Krivi smo što je zbog navijača Partizana prekinuto finale.

Krivi smo što nam je zbog topovskog udara povređen igrač.

Krivi smo što je povređen sudija.

Krivi smo što policija bez naloga nadređenih ne sme da isprazni halu.

Krivi smo što su navijači Partizana pokidali sajlu i mrežu iza gola.

Krivi smo mi što snimak prekida finala srpskog rukometa, u Evropi i Nemačkoj ima milionske preglede.

Krivi smo mi što RSS, ARKUS liga, Odbor za hitna pitanja ćute.

Krivi smo … Krivi smo mi iz RK Vojvodina.

Niko drugi nije kriv!

Pametnom dosta, a sada, da se podsetimo.

Rukometni klub Vojvodina je na incidente sa druge utakmice finalne serije plej-ofa ARKUS lige konstatovala činjenice po redosledu dešavanja u 7 tačaka, nijednog trenutka upirujući prst u našeg rivala iz Beograda.

Međutim, naš rival odjednom se našao prozvanim kazavši da su iznete laži u tim činjenicama, a zapravo u tom njihovom nepotrebnom saopštenju, umesto da odgovore potraže na nekom drugom mestu, oni optužuju svog rivala iz Novog Sada da "nije želeo" da nastavi utakmicu.

Kada je prvi topovski udar bačen, delegat je saopštio oficijalnom spikeru da obavesti navijače Partizana da, ako se to ponovi, dolazi do prekida utakmice i pražnjenja tog dela tribina što se može čuti i na snimku. Nova pirotehnika ubačena je na teren samo par minuta kasnije i delegat je prekinuo utakmicu.

Ubrzo nakon tog drugog prekida, iščupana je sajla, što se isto može videti na snimku, a na kojoj se nalazila zaštitna mreža na tribini gde su navijači Partizana.

Čak ni na fudbalskim stadionima, ako nema zaštitne ograde, nije bezbedno po učesnike, a kamoli u hali gde je tribina na 2 metra od gola, upravo ispred koga je i bačen topovski udar.

Dakle, dva puta se dovodi u pitanje bezbednost učesnika, ruši se zaštitna mreža, a iz RK Partizan tvrde da je mreža pala zato što je "dotrajala", čudom baš za vreme prekida utakmice. Cinizam ili ne, neka javnost proceni?"

Elem, apsolutno su svi u hali, pa tako i u RK Partizan, očekivali pražnjenje tribine kako bi se nastavila utakmica, praksa u svim takvim dosadašnjim situacijama, ali ne i na ovaj utakmici. Jedinstveno, zar ne?

Sat vremena se čekalo da li će se isprazniti tribina. Delegat je došao do našeg predstavnika i pitao da li će RK Vojvodina nastaviti utakmicu ako ostanu navijači Partizana u hali, na šta je jasno dobio negativan odgovor i to u prisustvu i predstavnika RK Partizan.

Naravno da je naš igrač Fran Mileta osetio bol u uhu i izgubio delom koordinaciju jer je bio na dva metra od udara.

Sličan problem je imao i sudija Marković. Da li je iste simptome imao i golman Partizana Trnavac, to treba pitati lekare iz RK Partizan?

Drugi cinizam ogleda se u tome, da iz RK Partizan nijednog trenutka nisu pomislili na bezbednost igrača Vojvodine i golmana koji bi celo drugo poluvreme bili na par metara od navijača Partizana bez zaštitne ograde.

To što su okruženi policijom ne garantuje da se neće desiti i treći put incident. Zar je potrebno da neko zaista teže nastrada da bi se ispraznila tribina?

Za kraj, želimo da poručimo rivalu iz Beograda da je RK Vojvodina u istoj toj hali u poslednje četiri sezone odigrala preko 20 evropskih utakmica gde je bila dupke puna hala i da nijedan papirić nije bačen na teren, a zaštitna mreža je bila na svom mestu.

RK Vojvodina nijednom nije kažnjena za organizaciju evropskih utakmica i pitamo se da li ovu poslednju konstataciju i činjenicu broj osam mogu da kažu i u RK Partizan za organizaciju svojih evropskih utakmica?", navedeno je u saopštenju Vojvodine.

