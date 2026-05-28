Manifestacija je održana u Ljuboviji, Užicu i Arilju, gde je veliki broj dece imao priliku da učestvuje u sportskim disciplinama, druženju i programima koji promovišu fer-plej, zajedništvo i zdrave stilove života.

Najmlađi učesnici u sva tri grada imali su priliku da se takmiče u disciplinama koje su deo standardnog programa Dana sporta – Telekom Srbija KUP-u i Coca-Cola CUP-u u malom fudbalu, basketu 3x3 Sprite Cup-u, ženskoj odbojci, Lino igri između dve vatre, kao i atletskoj trci na 60 metara.

Dan sporta Plazma Sportskih igara mladih održan je 25. maja 2026. godine u Ljuboviji, sa početkom u 10 časova, uz sjajnu atmosferu, veliki broj mališana i bogat sportsko-kulturni program.

Svečani program počeo je izvođenjem himne Republike Srbije u izvođenju hora Osnovne škole „Petar Vragolić“, kojim je dirigovao profesor Ljubiša Popović, nakon čega je usledio nastup Kulturno-umetničkog društva „Azbukovica“.

Događaju su prisustvovali Milan Jovanović, predsednik opštine Ljubovija, Vasilije Đukanović, direktor Osnovne škole „Petar Vragolić“, Vladimir Krstić, koordinator Plazma Sportskih igara mladih za Ljuboviju, Miroslav Jakovljević, predstavnik Dunav osiguranja, Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, kao i Slobodan Popović, sportski direktor Plazma Sportskih igara mladih.

Poseban trenutak događaja bilo je tradicionalno paljenje Plamena prijateljstva, koje je zajedno sa lavom Viktorom upriličila Andrijana Alimpić, odbojkašica kluba „Libero 0.15“.

Dan kasnije, 26. maja 2026. godine, Trg Partizana u Užicu bio je domaćin Dana sporta Plazma Sportskih igara mladih, koji je okupio veliki broj dece i mladih iz Užica i okoline. Posebnu atmosferu događaju dao je poznati influenser i pro street ball igrač Tricky, koji se družio sa decom na terenima i učestvovao u sportskom programu sa najmlađim učesnicima.

Svečani program počeo je izvođenjem himne Republike Srbije u izvođenju hora Osnovne škole „Stari grad“ iz Užica, pod upravom Aleksandre Tijanić. Na sceni su bili Avram Ilić, koordinator događaja, olimpijski kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije, atletičarka Olivera Jevtić, automobilski šampion Mikica Vesnić, atletski trener iz Užica Slavko Kuzmanović, kao i Branko Popović, gradski većnik grada Užica.

Tradicionalni Plamen prijateljstva zajedno sa maskotom Igara, lavom Viktorom, donela je Lidija Trmčić, sportistkinja grada Užica i šampionka u karateu, dok je kulturno-umetnički program dodatno upotpunio nastup folklornog društva „Era“.

Posebnu emociju i snažnu poruku zajedništva tokom Dana sporta u Užicu doneo je i prvi Festival inkluzije, održan na Trgu Partizana, koji je okupio decu sa invaliditetom, njihove vršnjake, roditelje, ustanove i brojne građane. Festival je pokazao da različitosti nisu nešto što nas razdvaja, već upravo ono što nas povezuje kroz razumevanje, podršku i zajedničko druženje.

Upravo ovakve vrednosti promovišu i Plazma Sportske igre mladih zajedno sa kompanijom Dunav osiguranje kroz kampanju „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, koja podstiče toleranciju, međusobno poštovanje, inkluziju i jednake šanse za svu decu.

U okviru Coca-Cola CUP-a u Užicu ove godine takmičile su se i ekipe srednjoškolskog uzrasta, koje su dobile priliku da nastupe sve do Državnog finala Plazma Sportskih igara mladih.

Posebno emotivnu priču ispisali su srednjoškolci ekipe „Stevan Stojanović“ iz opštine Čajetina, koji su plasmanom na međunarodno finale odali počast svom profesoru, koji je nedavno preminuo i kojeg su mnogo voleli. Profesor Stevan Stojanović prethodnih godina spremao ih je za nastupe u okviru Coca-Cola CUP-a na Plazma Sportskim igrama mladih, zbog čega je njihova odluka da ekipa ponese njegovo ime imala još snažniju emociju i simboliku. Svoj tim nazvali su upravo po njemu, čuvajući na taj način uspomenu na profesora koji je ostavio veliki trag među svojim učenicima.

Plazma Sportske igre mladih održane su 27. maja 2026. godine, sa početkom u 10 časova, po šesti put u Arilju, na terenima Osnovne škole „Jezdimir Tripković“ u Latvici, koja tradicionalno pruža domaćinstvo ovoj velikoj sportskoj manifestaciji za decu i mlade.

Ovogodišnji Dan sporta održan je u okviru obeležavanja Dana opštine Arilje, pa je ceo događaj protekao u prazničnoj atmosferi, uz veliki broj mališana i bogat sportsko-kulturni program.

Svečanost je otvorila sekcija hora Osnovne škole „Jezdimir Tripković“, pod rukovodstvom Saše Dukića, dok je kulturno-umetnički deo programa upotpunio nastup folklorne sekcije iste škole, pod vođstvom Slađane Luković, sa koreografijom „Srbija“.

Na događaju su bili prisutni Rada Ivković, direktorka Osnovne škole „Jezdimir Tripković“, Saša Luković, direktor Sportsko-turističkog centra Arilje i koordinator Plazma Sportskih igara mladih, kao i Miljana Stefanović Aćimović, predsednica Skupštine opštine Arilje, koja je i zvanično otvorila Igre.

Plamen prijateljstva zajedno sa lavom Viktorom upriličili su Teodor Ilić i Jovana Čojbašić, najbolji učenici Osnovne škole „Jezdimir Tripković“.

Ove godine, u okviru Coca-Cola CUP-a, omogućeno je i deci srednjoškolskog uzrasta da učestvuju u takmičenju, čime je dodatno proširen broj učesnika i prilika za sportsko druženje mladih širom Srbije. Srednjoškolci će imati priliku da se takmiče sve do Državnog finala Plazma Sportskih igara mladih.

Nakon sportskog dela programa i dodele medalja, obeležavanje Dana opštine Arilje nastavljeno je večernjim koncertom pevača Dejana Matića, koji je počeo u 19 časova.