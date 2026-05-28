Ragbi savez Srbije sa ponosom najavljuje "Finalni vikend" domaćih takmičenja, koji će biti održan 30. i 31. maja 2026. godine na stadionima BSK Borča i Kralj Petar I na Banjici.

Tokom dva dana, ljubitelji ragbija imaće priliku da uživaju u borbi za trofeje u više kategorija, od najmlađih selekcija do seniorskog finala Prvenstva Srbije. Finalni vikend okupiće najbolje klubove u Srbiji i predstavljaće krunu domaće sezone.

Program počinje u subotu, 30. maja, finalom B lige između RK Borča i RK Vojvodina u Borči, dok će na Banjici biti odigrane utakmice U16 kategorije – meč za treće mesto između RK Dinamo 1954 i RK Borac Starčevo, kao i veliko finale u kojem će snage odmeriti RK Rad i RK Dorćol 1998.

Nedelja, 31. maj, rezervisana je za mlađe kategorije i najveći meč domaće sezone. Dan će otvoriti Ragbi festival za mlade, nakon čega slede utakmice U12 kategorije, a vrhunac vikenda biće Finale Prvenstva Srbije u kojem će se sastati RK Rad i RK Partizan.

Ragbi savez Srbije poziva sve ljubitelje sporta, porodice i navijače da dođu i podrže domaći ragbi, kao i nove generacije igrača koje predstavljaju budućnost ovog sporta u Srbiji.

SATNICA TAKMIČENjA

SUBOTA – 30. maj 2026.

Stadion BSK Borča

13:00h – Finale B lige

RK Borča – RK Vojvodina

Stadion Kralj Petar I

16:00h – U16 kadeti – utakmica za 3. mesto

RK Dinamo 1954 – RK Borac Starčevo

18:00h – Finale U16 kadeti

RK Rad – RK Dorćol 1998

NEDELJA – 31. maj 2026.

Stadion Kralj Petar I

11:00h–13:00h – Ragbi festival za mlade

13:00h – U12 petlići – utakmica za 3. mesto

RK Borča – RK Dorćol 1998

14:00h – Finale U12 petlići

RK Rad – RK Partizan

17:30h – Finale Prvenstva Srbije

RK Rad – RK Partizan

