Slušaj vest

Stevanovićeva je u kvalifikacijama zauzela peto mesto sa 634,2 kruga, u konkurenciji 146 takmičarki. Bila je jedna od samo dve Evropljanke među osam finalistkinja.

U finalu su dominirale veoma mlade takmičarke, a od Stevanovićeve, koja u avgustu puni 19 godina, mlađa je bila samo Ban Hjodžin iz Južne Koreje, aktuelna olimpijska i svetska šampionka.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila je Kineskinja Vang Zifei sa 637,1 krugom, svega 0,8 slabije od svetskog rekorda.

Posle prvih pet hitaca Stevanović je bila četvrta, zatim se popela na drugo mesto, a na polovini finala delila je vodeću poziciju sa Japankom Misaki Nobatom.

Pred poslednji hitac Nobata je imala minimalnu prednost, ali je srpska reprezentativka odgovorila najboljim mogućim hicem i sa dva deseta dela kruga više stigla do zlata.

Bronzana medalja pripala je Vangovoj, dok je Banova završila kao četvrta.

"Finale je bilo izuzetno kvalitetno i stresno. Osećala sam mali pritisak, s obzirom na to da sam prvi put gađala finale seniorskog Svetskog kupa u ovako jakoj konkurenciji. Trudila sam se da ne razmišljam o pritisku. Ova zlatna medalja mi donosi veliko samopouzdanje za naredna takmičenja, ali i za celu karijeru, jer sam tek na početku", rekla je Stevanović, a preneo Streljački savez Srbije.

Zapažen rezultat ostvarila je i Aleksandra Havran, koja je posle sedmog mesta u trostavu zauzela 14. poziciju vazdušnom puškom. U gornjoj polovini plasmana završile su i Anastasija Živković na 42. i Ljiljana Cvetković na 65. mestu.

(Beta)