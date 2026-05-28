RADNIČKI POTOPIO NOVI BEOGRAD: Tim Uroša Stevanovića osvojio titulu prvaka Srbije
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca novi - stari su šampioni Srbije.
Radnički je u finalnoj seriji potopio Novi Beograd sa 3:0.
Radnički - Novi Beograd 28.5.2026
U trećoj utakmici u Kragujevcu domaćin je slavio sa 11:8.
Tim Uroša Stevanovića je tako odbranio titulu, a ujedno je osvojio drugi trofej u sezoni, posle titule u Regionalnoj ligi. Kragujevčani su sjajnu sezonu obojili i plasmanom u polufinale Evrokupa.
Ovo je ukupno treća titula Kragujevčana, koji su bili šampioni 2021. i 2025. godine. Sva tri puta su u finalu savladali Novi Beograd.
Novi Beograd sezonu završava sa osvojenim trofejom u Kupu Srbije.
