Manje je ravničarsku etapu od Fai dela Paganela do Pjeve di Soliga, u dužini od 168 kilometara, završio za tri sata, 46 minuta i 50 sekundi.

On je u završnom sprintu iza sebe ostavio trojicu domaćih predstavnika - Edoarda Zambaninija, Džonatana Milana i Frančeska Buzata.

Ove godine Manje je u trci Điro d Italija slavio i u prvoj i trećoj etapi u Bugarskoj.

Tri etape pre kraja 109. izdanja Điro d Italija u ukupnom vođstvu je vozač Visme Danac Jonas Vingegor u vremenu od 70 sati, 44 minuta i četiri sekunde.

Drugo mesto zauzima Austrijanac Feliks Gal (Dekatlon CMA CGM tim) sa četiri minuta i tri sekunde zaostatka, a treći je Holanđanin Timen Arensman (Ineos) sa četiri minuta i 27 sekundi zaostatka za Vingegorom.

Nastavak programa donosi dve brdske etape, a prva se vozi sutra od Feltre do Alege u dužini od 151 kilometra.

(Beta)