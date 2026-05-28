Kanada je povela pogotkom Maklina Selebrinija u 19. minutu prve trećine, dok je u 10. minutu druge trećine rezultat povećao Dilan Holovej.

U završnici treće trećine Kanada je postigla još dva pogotka, u trenucima kada SAD nisu imale golmana na golu. U strelce su se upisali Konor Braun i Sidni Krosbi.

Kanada, rekorder po broju zlatnih medalja na Svetskom prvenstvu (28), tako je u četvrtfinalu eliminisala branioca titule osvojene prošle godine na turniru u Švedskoj i Danskoj.

U drugom četvrtfinalu Finska je u Cirihu savladala Češku sa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Večeras se od 20.20 u preostala dva četvrtfinala sastaju Norveška i Letonija, odnosno Švajcarska i Švedska.

U polufinalu će najbolja reprezentacija u regularnom delu (Švajcarska ili Kanada) igrati protiv najslabije u prvoj fazi, dok će preostale dve selekcije činiti drugi par.

(Beta)