Rukometaši Vojvodine i Partizana odigraće u ponedeljak drugi meč finalne serije za titulu prvaka Srbije.

Meč u hali "Slana bara" u sredu je protekao uz puno skandala. Prekinut je u 15. minutu pošto su grobari koristili pirotehnička sredstva, a kada su sudije posle sat i po prekida naložile ekipama da se vrate na teren, rukometaši Vojvodine se nisu pojavili.

Grobari prekinuli rukometni derbi Foto: Printskrin

 Sudije su sačekale 15 minuta, a zatim su Boričić i Marković svirali kraj.

Partizan je po propozicijama dobio meč službenim rezultatom 10:0 i tako sa 2:0 u seriji stigao do titule šampiona Srbije.

Dan kasnije čitali smo nekoliko saopštenja sa obe strane, između ostalog želju Partizana da se šampion ipak odredi na terenu, a ne administrativnim putem.

Kako Mozzart sport nezvanično sastaje, direktor ARKUS lige Vladimir Knežić, odlučio je da se ponovo odigra drugi meč. I to u ponedeljak u Novom Sadu bez prisustva publike.

Ostaje da se vidi da li će se rukometaši Vojvodine pojaviti na terenu u ponedeljak, i u kom sastavu.

Izvor: Kurir