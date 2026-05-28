SLAVNI SPORTISTA PRONAĐEN MRTAV U PRODAVNICI NAMEŠTAJA: Ostavio iza sebe suprugu i četiri sina
Kanadski hokejaš Klod Lemije izvršio je samoubistvo u 61. godini.
Američki mediji preneli su da je Lemije oduzeo sebi život u prodavnici nameštaja koji je držala njegova porodica u Lejk Parku, američka savezna država Florida.
Potiče iz sportske porodice, jer mu je brat bio takođe hokejaš Žoselina Lemijea, dok njegov sin Brendan Lemije trenutno igra u švajcarskom Davosu.
Uprkos prezimenu, nije u srodstvu sa legendarnim Mariom Lemijeom.
Klod je četiri puta tokom karijere osvajao čuveni Stenli kup.
Klod je proveo 21 sezonu u ligi, igrajući za Montreal Kanadijense, Nju Džerzi Devilse, Kolorado Avalanš, Finiks Kojotse, Dalas Starse i San Hoze Šarkse. On je dostigao vrhunac svog sporta u četiri navrata, osvojivši Stenli kup 1986, 1995, 1996. i 2000. godine. Godine 1995. osvojio je Kon Smajt trofej, koji se dodeljuje najboljem igraču u plej-ofu.
Pre neki dan ukazana mu je čast da nosi baklju uoči utakmice „njegovog“ Montreala pred treću utakmicu protiv Karolina Hurikejnsa, zbog čega je vest o Lemijeovom samoubistvu još šokantnija u svetu hokeja na ledu.
Sportista je ostavio iza sebe četiri sina i suprugu Deboru.