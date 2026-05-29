Sportski svet pogodila je tužna vest – u 41. godini preminuo je Jevgenijus Šuklinas, nekadašnji vrhunski kanuista i član litvanskog parlamenta.

Vest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici njegove političke stranke, a brojni sportisti i političari već su se oprostili od čoveka koji je ostavio dubok trag kako u sportu, tako i u javnom životu.

Jevgenijus Šuklinas

Jevgenijus Šuklinas bio je jedan od najuspešnijih litvanskih kanuista u istoriji. Tokom bogate karijere osvojio je tri titule prvaka Evrope u disciplini C-1 na 200 metara (2007, 2010. i 2013. godine), dok je na svetskim prvenstvima čak četiri puta stizao do bronzane medalje u istoj disciplini. Još kao junior postao je svetski šampion 2003. godine, a 2013. na Univerzijadi u Kazanju osvojio je dve zlatne medalje. Najveći uspeh ostvario je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, gde je kroz cilj prošao kao osvajač srebrne medalje, iako mu je odličje kasnije oduzeto nakon ponovnog testiranja antidoping uzorka.

Nakon završetka sportske karijere okrenuo se politici. Od 2024. godine bio je poslanik u litvanskom parlamentu, dok je prethodno godinama bio aktivan u lokalnoj samoupravi grada Visaginasa, gde je jedno vreme obavljao i dužnost vršioca dužnosti gradonačelnika.

Prema navodima litvanskih medija, Šuklinasu je zdravstveno stanje bilo ozbiljno narušeno poslednjih nedelja nakon komplikacija izazvanih infekcijom i upalom pluća. Njegova smrt izazvala je veliki šok u Litvaniji, posebno među sportistima koji su ga opisivali kao izuzetnog čoveka i velikog borca.

Predsednik Litvanije Gitanas Nausėda oprostio se od Šuklinasa rečima da je zemlja izgubila „divnog čoveka koji je voleo život i svoj optimizam prenosio na druge“.