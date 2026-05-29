Druga utakmica finala koja je igrana u Novom Sadu je prekinuta zbog navijača Partizana. Rukometaši oba tima su otišli u svlačionice, a kasnije je Vojvodina odbila povratak na teren, zbog čega je Partizan proglašen pobednikom, ujedno i šampionom pošto je pobedio u prvoj utakmici u Beogradu.

Usledila su žestoka saopštenja, a onda su crno-beli tražili da se utakmica ipak odigra.

Njihova želja je uslišena, u ponedeljak će biti odigrana prekinuta utakmica, a šampion države će biti odlučen na terenu.

Nakon svega se oglasio Rukometni savez Srbije.

"Rukometni savez Srbije održao je hitnu sednicu Upravnog odbora na kojoj se razmatrala molba, da se utakmica finala plej-ofa ARKUS lige između Vojvodine i Partizana, ponovo odigra. U momentima kad rukomet doživljava pravi procvat, kad se nižu uspešni rezultati, Upravni odbor je podržao odluku direktora ARKUS lige, pa će se meč Vojvodina – Partizan odigrati u ponedeljak, 1. juna, u Novom Sadu, bez prisustva publike.

"Upravni odbor RSS je, postupajući po načelu savesnosti i zalaganja za dostojanstvo rukometnog sporta, sportsko viteštvo i fer-plej, a uzimajući u obzir dešavanja oko revanš utakmice finala plej-ofa ARKUS lige za muškarce u Novom Sadu, između RK Vojvodina i RK Partizan, koja nije završena, a za koju je donesena odluka prvostepenog takmičarskog organa da se odnosna utakmica ponovo odigra, konstatovao da rukometni sport u poslednje vreme doživljava enormni razvojni napredak, te da je od višestrukog značaja da se i ova neželjena situacija reši na najsportskiji način, kako bi prvak države bio dobijen na primeran i učtiv način.

Upravni odbor RSS posebno ima u vidu činjenicu da se i gostujuća ekipa u ovom slučaju obratila Savezu sa željom da se osvajanje titule reši časno i onako kako dolikuje pravim sportistima. Stoga, Upravni odbor RSS je zauzeo stanovište da je odluka koju je doneo prvostepeni organ ARKUS lige u celosti opravdana i u svrsi daljeg napretka rukometnog sporta u Srbiji i doprinosi pravim i pozitivnim vrednostima sporta.“

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije", navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu RSS.

