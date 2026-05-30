Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ulazi u završnu fazu priprema za Ligu nacija, a prvi ozbiljni test očekuje je u Ljubljani.
KREĆE MISIJA LIGA NACIJA! Odbojkaši Srbije imaju važan test u Ljubljani
Odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Slovenije u Ljubljani, u sklopu priprema za Ligu nacija, saopštio je Odbojkaški savez Srbije.
Prvi meč je na program u nedelju i biće zatvoren za javnost, dok će se drugi odigrati dan kasnije u dvorani "Tivoli" u Ljubljani od 20.30.
Selektor Srbije George Krecu u Ljubljani računa na 16 igrača:
Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak;
Korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša;
Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić;
Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić;
Primači: Nikola Brbović, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.
