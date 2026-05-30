Odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Slovenije u Ljubljani, u sklopu priprema za Ligu nacija, saopštio je Odbojkaški savez Srbije.

Prvi meč je na program u nedelju i biće zatvoren za javnost, dok će se drugi odigrati dan kasnije u dvorani "Tivoli" u Ljubljani od 20.30.

Selektor Srbije George Krecu u Ljubljani računa na 16 igrača:

Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak;

Korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša;

Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić;

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić;

Primači: Nikola Brbović, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

LIGA NACIJA STIŽE U SRPSKU PRESTONICU - Proslavljena odbojkašica Jelena Nikolić na Kurir televiziji do detalja o planovima spektakla: Bićemo domaćini i naredne dve godine Izvor: Kurir televizija