Sportski savez Srbije tradicionalno je i ove godine dodelio Majske nagrade, najviše društveno-sportsko priznanje u Republici Srbiji, na svečanosti održanoj u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u prisustvu velikog broja visokih zvanica, predstavnika državnih institucija, sportskih saveza, olimpijskog i paraolimpijskog pokreta, sportista, medija i javnih ličnosti.

Majska nagrada se od 1961. godine dodeljuje najzaslužnijim sportskim savezima, organizacijama, sportskim stručnjacima, sportistima i sportskim novinarima, a laureati ovo prestižno priznanje mogu dobiti samo jednom u životu.

Prisutnima se obratio predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek, koji je istakao da Majska nagrada nije samo priznanje za sportski rezultat, već simbol posvećenosti, istrajnosti, karaktera i ljubavi prema Srbiji.

- Danas ne slavimo samo medalje i pobede. Danas slavimo karakter, ljude koji su svojim primerom pokazali kako se voli sport, kako se vole ljudi i kako se voli svoja zemlja. Srbija je zemlja sporta i zemlja pobednika - poručio je Štefanek.

On je naglasio da su uspesi srpskih sportista rezultat zajedničkog rada, sistemske podrške države i ulaganja u razvoj sporta, infrastrukture, mladih talenata i stručnog kadra, uz zahvalnost državi Srbiji i svim institucijama koje kontinuirano doprinose napretku sporta.

Posebno je istaknuto da će EXPO 2027 predstavljati veliku priliku da Srbija svetu predstavi svoju sportsku snagu, tradiciju i budućnost, kao i da sport ostane jedan od najvažnijih segmenata razvoja društva i promocije zemlje u svetu.

- Posebnu vrednost ove nagrade vidim u tome što ona podjednako poštuje vrhunski rezultat, ali i godine predanog rada iza scene — rad trenera, profesora, lekara, sportskih novinara, sportskih funkcionera i svih onih ljudi bez kojih nema velikih uspeha. Veliki sport nikada nije delo pojedinca. On je uvek rezultat sistema, poverenja i zajedničkog rada. Srbija danas ima pravo da bude ponosna na svoje sportiste. Na olimpijske šampione, svetske i evropske prvake, na generacije koje su pronosile ime naše zemlje širom sveta. Ali jednako tako moramo biti ponosni i na činjenicu da sport u Srbiji živi i van velikih arena — u školskim salama, malim klubovima, lokalnim sredinama i među decom koja tek prave prve sportske korake - izjavio je Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije.

U završnici svečanosti upućene su čestitke svim laureatima uz poruku da priznanja nose i veliku odgovornost, jer su upravo sportisti i sportski radnici uzori mladim generacijama i simbol pravih vrednosti: rada, discipline, poštovanja i zajedništva.

Ovogodišnji dobitnici Majske nagrade: Sportista u olimpijskom sportu - Angelina Topić, Sportista sa invaliditetom - Lazar Filipović, Teritorijalni sportski savez - Sportski savez Kikinde, Sportista u neolimpijskom sportu - Lea Blagojević, Sportski stručnjak - Dragutin Topić, Organizacija u oblasti sporta DŽK "Crvena zvezda" , Granski sportski savez - Bokserski savez Srbije , Sportski novinar - Predrag Sarić ,Sportski funkcioner Petar Bogunović, Životno delo - Ljubomir Ljubojević, Životno delo - Zoran Slavnić.