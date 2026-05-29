Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale Svetskog kupa u Sevilji u disciplini dubl skul, pošto su pobedili u svojoj kvalifikacionoj grupi.
SVETSKI KUP U SEVILJI: Mačković i Pimenov u polufinalu
Posada koju predvodi trener Nikola Stojić, pobedila je rezultatom 6:19,85 minuta i direktno se plasirala u polufinale. Drugo mesto zauzela je Belgija, a treće druga posada Velike Britanije.
Polufinalna trka na programu je u subotu od 11:59. U disciplini dubl skul u muškoj konkurenciji na prvom Svetskom kupu učestvuju ukupno 24 posade, dok na celokupnom takmičenju nastupa 37 zemalja sveta sa 203 posade i oko 500 sportista.
(Beta)
