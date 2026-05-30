Reprezentativci Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u veliko finale discipline dubl skul na prvom Svetskom kupu u veslanju u Sevilji.

Posada, koju predvodi trener Nikola Stojić, osvojila je prvo mesto u prvoj polufinalnoj trci rezultatom 6:15.17, čime je obezbedila plasman među šest najboljih posada takmičenja.

Mačković i Pimenov vodili su od samog početka trke i kroz sve prolaze zadržali prvo mesto. Nakon prvih 500 metara imali su prednost od gotovo jedne sekunde nad konkurencijom, da bi do polovine staze dodatno učvrstili vođstvo. Na kraju su kroz cilj prošli ispred posada Poljske (6:16.67) i Velike Britanije (6:17.18), koje su zajedno sa Srbijom izborile mesto u A finalu.

Iz druge polufinalne grupe u finale su se plasirale posade Holandije (6:10.91), Belgije (6:11.45) i domaćina Španije (6:14.75). Najbrže vreme polufinala ostvarila je Holandija, dok je razlika između Srbije i trećeplasirane posade iz druge grupe iznosila manje od pola sekunde.

Finale discipline dubl skul na programu je u nedelju, 31. maja 2026. godine, od 11:44 časova, kada će se veslači Srbije boriti za medalju na prvom Svetskom kupu ove sezone.