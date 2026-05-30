Vozač Aprilije bio je najbrži kada je bilo najvažnije i sada sa velikim samopouzdanjem čeka glavnu trku.
ITALIJA NA NOGAMA! Domaći heroj pokorio Muđelo i poslao brutalnu poruku rivalima!
Vozač Aprilije Marko Baceki startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Italije, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.
Baceki je na stazi Muđelo ostvario rezultat od 1:43,921 minuta.Sa drugog mesta startovaće vozač Trekhaus rejsing tima Raul Fernanjdes sa 0,224 sekunde zaostatka, a sa vozač Aprilije Horhe Martin sa 0,363 sekunde zaostatka za pobednikom.
Glavna trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 14 časova.
