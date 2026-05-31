Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovaće u nedelju, 31. maja, preko Guangdžoua u Nanđing, gde će učestvovati na turniru prve sedmice Lige nacija, preneo je danas Odbojkaški savez Srbije.

Selektor Srbije, Zoran Terzić, odredio je spisak od 16 igračica koje će konkurisati za sastav tima tokom prve dve sedmice takmičenja, koje će biti odigrane u Kini i na Filipinima.

Na spisku su:

Tehničari: Slađana Mirković, Marija Miljević i Rada Perović

Korektori: Vanja Bukilić i Anja Zubić

Libera: Bojana Gočanin i Stefana Pakić Blokeri: Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović

U stručnom štabu nalaze se prvi trener Terzić, pomoćni treneri Branko Kovačević, Stevan Ljubičić, Jelena Blagojević i Igor Žakić, statističari Bojan Perović i Bojan Stupar, kondicioni trener Vladimir Banković, fizioterapeuti Siniša Mladenović i Aleksandar Nedović, kao i tim menadžer Dimitrije Pušić.

Srbija će tokom prve sedmice takmičenja u Nanđingu igrati protiv Tajlanda 3. juna, Poljske 5. juna, Kine 6. juna i Belgije 7. juna.

Nakon turnira u Kini, srpske odbojkašice putuju na Filipine, gde će u okviru druge sedmice u Pasig Sitiju odmeriti snage sa Japanom, Italijom, Dominikanskom Republikom i Sjedinjenim Američkim Državama od 17. do 21. juna.

Treća sedmica Lige nacija biće odigrana u Beogradskoj areni od 8. do 12. jula, a rivalke Srbije biće Bugarska, Francuska, Nemačka i Holandija.

U interkontinentalnoj fazi takmičenja Srbija neće igrati protiv Brazila, Turske, Češke, Ukrajine i Kanade.

Svaka reprezentacija odigraće ukupno 12 utakmica tokom tri takmičarske sedmice, po četiri meča u svakoj.

Plasman na završni turnir, koji će biti održan od 22. do 26. jula u Nanđingu, izboriće domaćin Kina i još sedam najbolje plasiranih reprezentacija nakon interkontinentalne faze. Završnica takmičenja igraće se od četvrtfinala.