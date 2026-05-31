Slušaj vest

Takmičenje, koje je obnovljeno posle šestogodišnje pauze izazvane pandemijom koronavirusa, okupilo je nacionalne klupske šampione iz Evrope. U takvoj konkurenciji, „Romantičari” sa Karaburme pokazali su da pripadaju evropskoj atletskoj eliti.

Posle četiri uzastopne titule šampiona Srbije, OAK „Beograd” je dobio priliku da snage odmeri sa najboljim klubovima Starog kontinenta – i tu priliku iskoristio na impresivan način. Sa osvojenih 122,5 bodova, beogradski klub završio je ispred šampiona Češke, Slovačke, Italije, Finske, Irske i Luksemburga.

1/5 Vidi galeriju OAK Beograd Foto: OAK Beograd

Ipak, put do evropske scene nije bio nimalo lak.

– Za nas je prvi i najveći izazov bio da obezbedimo sredstva za put u Španiju. Bilo je potrebno oko 20.000 evra. Najveću pomoć dobili smo od Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, ali i od prijatelja kluba i roditelja naše dece, koji su nam pomogli da prikupimo preostala sredstva i otputujemo u Španiju – rekao je predsednik kluba Predrag Momirović.

Tokom dva takmičarska dana, klub je nastupio u svih 20 disciplina, a značajan doprinos stigao je i od prijateljskih klubova koji su pomogli da se popune deficitarne discipline.

– Uz pomoć prijateljskih klubova uspeli smo da pokrijemo sve discipline i svima dugujemo ogromnu zahvalnost – istakao je Momirović.

Posebno emotivno, predsednik kluba govorio je o uslovima u kojima OAK „Beograd” funkcioniše.

– Moram da istaknem našu kuću - Srpski atletski savez, koji nam, kao i svim klubovima, omogućava treninge u Atletskom centru na Banjici. Bez toga ovakvi rezultati ne bi bili mogući. Istovremeno, na našem Omladinskom stadionu i dalje je šljaka koja nije za takmičenja više od pola veka. I pored toga, mi se ravnopravno borimo sa najboljim evropskim klubovima. Verovatno smo bili jedini klub na takmičenju bez sopstvene atletske staze – poručio je Momirović.

OAK „Beograd” je u Španiji predvodio stručni štab koji su činili treneri Slavica Momirović, Goran Trifunac i Darko Šapić, fizioterapeut Jovana Kijanović i tim lider Predrag Momirović.

Momirović je istakao da je posebno ponosan na generaciju atletičara koja je predstavljala klub u Španiji.

„Ponosan sam na ove momke ne samo zbog rezultata i načina na koji su se borili i dali sve od sebe, nego i zbog toga kako su se ponašali kao tim. Bodrili su jedni druge, pomagali se međusobno i bili najglasniji na tribinama kad god bi neko od naših takmičara nastupao. To su sjajni momci i budućnost srpske atletike”, poručio je Momirović.

Najvrednije pojedinačne plasmane ostvarili su Luka Zupanac, koji je u skoku motkom osvojio drugo mesto preskočivši 5,30 metara, kao i Boško Kijanović na 400 metara i Ivan Pajkić u skoku uvis, koji su zauzeli treća mesta. Veoma zapažene nastupe imali su i Gor Hovakimjan u skoku udalj i troskoku, kao i Jovan Stranić u bacanju kladiva.

Za OAK „Beograd” nastupili su:



100 m: Aleksa Kijanović – 6. mesto (10.85)

200 m: Boško Kijanović – 5. mesto (21.16)

400 m: Boško Kijanović – 3. mesto (46.36)

800 m: Velibor Nikolić – 7. mesto (1:54.96)

1500 m: Nemanja Cerovac – 6. mesto (3:55.16)

3000 m: Nemanja Cerovac – 5. mesto (8:35.36)

5000 m: Srđan Mate – 10. mesto (17:16.05)

110 m prepone: Luka Trgovčević – 7. mesto (14.58)

400 m prepone: Matej Savić – 8. mesto (56.26)

3000 m stipl: Nikola Boca – 9. mesto (9:58.23)

Skok uvis: Ivan Pajkić – 3. mesto (2.05)

Skok motkom: Luka Zupanac – 2. mesto (5.30)

Skok udalj: Gor Hovakimjan – 4. mesto (7.29)

Troskok: Gor Hovakimjan – 4. mesto (15.64)

Kugla: Zdravko Kanjevac – 5. mesto (16.53)

Disk: Jovan Stranić – 9. mesto (43.23)

Kladivo: Jovan Stranić – 4. mesto (66.47)

Koplje: Ilija Milenković – 7. mesto (59.88)

Rezerva: Lazar Manojlović – vis, koplje, motka

4x100 m: Savović, Marković, Savić, A. Kijanović – 6. mesto (42.11)

4x400 m: Savić, Marković, Kunovac, B. Kijanović – 7. mesto (3:16.83)

Konačan plasman ekipa:

1.Sporting Klub de Portugal (Portugalija) – 194 boda

2.Plajas de Kasteljon (Španija) – 189,5

3.Enka Sports Klub (Turska) – 188,5

4.Harou Atletik Klub (Velika Britanija) – 129

5.OAK Beograd (Srbija) – 122,5

6.VSK Univerzita Brno (Češka) – 113

7.AO TJ Slavija STU Bratislava (Slovačka) – 97

8.Enterprajz Sport end Servis (Italija) – 92,5

9.Tampereen Pirinto (Finska) – 71

10.Dandram Saut Dablin Atletik Klub (Irska) – 63

11.CSL – CAL Spora (Luksemburg) – 47