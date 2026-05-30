Svi događaji
Od najnovijeg
16:33

Stošić protiv NFL zveri, Vaso čeka legendu

U glavnoj borbi večeri, srpski MMA borac, verovatno najveća regionalna zvezda u ovom sportu, Aleksandar "Džoker" Ilić dočekuje samouverenog Hrvata Đanija Barbira.

Mnogo pažnje privlači i nastup Darka "Hammer" Tošića, ubedljivo najpopularnijeg teškaša u Srbiji, bar do 1. avgusta, kada će u toj kategoriji debitovati Aleksandar Rakić.

Stošićev (22-7-0) protivnik je bivši NFL igrač i UFC veteran Greg "Prince of War" Hardi (8-5-0).

U velter kategoriji (do 77 kg), neporaženi poljski šampion Kamil Kraska (14/3/0, 3/0/0 FNC) braniće svoj pojas protiv istinske legende regionalnog sporta, Ivice "Terror" Truščeka (46/39/0, 6/3/0 FNC).

Tu je mladi srpski borac Marko "The Skull Crusher" Bojković (9/2/0), koji se bori sa poljskim veteranom Pjotrom Nijedzjelskim (22/9/0) u ugovorenoj težini do 73 kilograma.

Vaso "Psiho" Bakočević (44/24/1) u težini do 80 kilograma se bori protiv 40-godišnjeg Hrvoja Sepa.

Tu su još i borbe Tomislav Spahović - Valeri Atanasov, zatim Stanislav Krofak - Aleksandar Janković, kao i Igor Kavalkanti - Marek Jakimovič.