FNC 31 - MMA SPEKTAKL U BEOGRADU: Borba večeri Ilić - Babir, a evo ko još ulazi u oktagon
Do 84 kg: za titulu: Đani Barbir (Hrvatska) - Aleksandar Ilić (Srbija)
Do 77 kg: za titulu: Kamil Kraska (Poljska) - Ivica Trušček (Hrvatska)
Do 120 kg: Darko Stošić (Srbija) - Greg Hardi (SAD)
Do 70 kg: Marko Bojković (Srbija) - Pjotr Nidzelski (Poljska)
Do 81 kg: Vaso Bakočević (Crna Gora) - Hrvoje Sep (Hrvatska)
Do 93 kg: Tomislav Spahović (BiH) - Valerij Atanasov (Bugarska)
Do 70 kg: Dorobšoh Nabotov (Tadžikistan) - Mihal Figlak (Poljska)
Do 77 kg: Stanislav Krofak (Hrvatska) - Aleksandar Janković (Srbija)
Do 81 kg: Igor Kavalkanti (Brazil) - Marek Jakimovič (Poljska)
Do 77 kg: Dalibor Dragojević (Crna Gora) - Hanbulat Irisbijev (Rusija)
Do 61 kg: Luka Pisarić (Srbija) - Jago Silva (Brazil)
Stošić protiv NFL zveri, Vaso čeka legendu
U glavnoj borbi večeri, srpski MMA borac, verovatno najveća regionalna zvezda u ovom sportu, Aleksandar "Džoker" Ilić dočekuje samouverenog Hrvata Đanija Barbira.
Mnogo pažnje privlači i nastup Darka "Hammer" Tošića, ubedljivo najpopularnijeg teškaša u Srbiji, bar do 1. avgusta, kada će u toj kategoriji debitovati Aleksandar Rakić.
Stošićev (22-7-0) protivnik je bivši NFL igrač i UFC veteran Greg "Prince of War" Hardi (8-5-0).
U velter kategoriji (do 77 kg), neporaženi poljski šampion Kamil Kraska (14/3/0, 3/0/0 FNC) braniće svoj pojas protiv istinske legende regionalnog sporta, Ivice "Terror" Truščeka (46/39/0, 6/3/0 FNC).
Tu je mladi srpski borac Marko "The Skull Crusher" Bojković (9/2/0), koji se bori sa poljskim veteranom Pjotrom Nijedzjelskim (22/9/0) u ugovorenoj težini do 73 kilograma.
Vaso "Psiho" Bakočević (44/24/1) u težini do 80 kilograma se bori protiv 40-godišnjeg Hrvoja Sepa.
Tu su još i borbe Tomislav Spahović - Valeri Atanasov, zatim Stanislav Krofak - Aleksandar Janković, kao i Igor Kavalkanti - Marek Jakimovič.