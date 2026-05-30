U konkurenciji 42 para, srpski tandem ostvario je rezultat od 574 kruga, što nije bilo dovoljno za plasman u finale. Poslednje mesto koje je vodilo među četiri najbolja pripalo je prvom timu Kine sa 579 krugova, preneo je danas Streljački savez Srbije.

Najbolji rezultat kvalifikacija ostvario je drugi tim Kine sa 584 kruga. Kao i u većini disciplina na ovogodišnjem Svetskom kupu u Minhenu, takmičari iz Azije dominirali su kvalifikacijama, dok je jedini evropski predstavnik u finalu bio drugi tim Turske.

Prvi turski par, koji čine Seval Tarhan i Jusuf Dikec, završio je takmičenje na 22. mestu. Upravo su Tarhan i Dikec prošle godine poraženi od Arunovićeve i Mikeca u meču za olimpijsko zlato.

Za srpske olimpijske šampione ovo je bio drugi zajednički nastup na velikim takmičenjima u sezoni. Na prethodnom Svetskom kupu u Granadi zauzeli su peto mesto i ostali nadomak finala.

(Beta)