Biciklista ekipe Visma Jonas Vingegor pobednik je pretposlednje, 20. etape trke Điro d Italija, vožene od Đemone del Friuli do Pjankvala.
ĐIRO D'ITALIJA: Vingegor pobednik pretposlednje, 20. etape
Danac je brdsku etapu u dužini od 200 kilometara završio za pet sati, tri minuta i 55 sekund.
Drugo mesto je zauzeo Austrijanac Feliks Gal (Dekatlon CMA CGM tim) sa 1,15 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač Lidl Treka Kanađanin Derek Dži Vest sa istim.
Etapu pre kraja 109. izdanja Điro d Italija u ukupnom vođstvu je Vingegor u vremenu od 80 sati, 17 minuta i jedna sekunda.
Drugo mesto zauzima Gal sa pet minuta i 22 sekunde zaostatka.
Poslednja, 21. etapa je sprinterska deonica dužine 131 kilometar i vozi se sutra kroz Rim.
(Beta)
