Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Danac je brdsku etapu u dužini od 200 kilometara završio za pet sati, tri minuta i 55 sekund.

Drugo mesto je zauzeo Austrijanac Feliks Gal (Dekatlon CMA CGM tim) sa 1,15 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač Lidl Treka Kanađanin Derek Dži Vest sa istim.

Etapu pre kraja 109. izdanja Điro d Italija u ukupnom vođstvu je Vingegor u vremenu od 80 sati, 17 minuta i jedna sekunda.

Drugo mesto zauzima Gal sa pet minuta i 22 sekunde zaostatka.

Poslednja, 21. etapa je sprinterska deonica dužine 131 kilometar i vozi se sutra kroz Rim.

(Beta)