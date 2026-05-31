Švajcarska je u polufinalu u Cirihu pobedila Norvešku 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Osim strelaca, šestorice različitih, istakao se i golman Leonardo Đenoni sa 20 odbrana.

Finska je u drugom polufinalu pobedila Kanadu 4:2 (1:2, 3:0, 0:0), a njen golman Justus Anunen imao je 27 odbrana.

Švajcarska je treći put uzastopno, ukupno šesti put u finalu i igraće za prvu titulu, a Finska je 14. put u finalu i igraće za petu titulu.

Finale i utakmica za bronzu na programu su u nedelju.

