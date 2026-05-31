Dok navijači Crvene zvezde prate dešavanja u fudbalu i košarci, iz vaterpolo kluba stižu zabrinjavajuće vesti koje su uzdrmale sportsku javnost.

Iako su crveno-beli sezonu završili na četvrtom mestu i izborili plasman u evropska takmičenja, situacija u klubu daleko je od stabilne. Naprotiv, prema informacijama koje prenosi Mondo, stanje je alarmantno, a brojni igrači već pakuju kofere.

Prvi na izlaznim vratima je golman Vladimir Mišović, koji bi karijeru trebalo da nastavi u Novom Beogradu. Šabac je, prema istim navodima, zainteresovan za Dankovića i Gajića, dok se spremaju i odlasci kapitena Markovića, kao i Radovića i Radanovića.

Najveći problem je što bi Crvena zvezda, ukoliko se ovakav trend nastavi, mogla da ostane bez dovoljnog broja igrača za početak naredne sezone.

Situaciju dodatno komplikuju finansijski problemi. Kako navodi Mondo, vaterpolistima se duguje novac, a pojedina potraživanja navodno su starija od godinu dana. U međuvremenu je ostavku podneo i generalni sekretar kluba Goran Jezdić, o čemu je obavešteno i Sportsko društvo Crvena zvezda.

Problemi, međutim, ne traju od juče.

Još pre početka prethodne sezone nekoliko važnih igrača napustilo je klub. Vuk Milojević otišao je u Novi Beograd, a njegovim putem kasnije su krenuli Dušan Vasić, Kristijan Šulc i Stefan Pješivac. Klub je u pojedinim slučajevima ostajao čak i bez obeštećenja za igrače zbog postojećih dugovanja, pa je finansijska situacija postajala sve teža.

Mlađe kategorije trenutno ne mogu da nadoknade odlazak velikog broja prvotimaca, pa se među mogućim scenarijima pominje čak i odustajanje od seniorskih takmičenja. U tom slučaju fokus bi bio prebačen na rad sa mlađim selekcijama.

Postoji i druga opcija - ulazak u novu sezonu kroz saradnju sa nekim od finansijski stabilnijih domaćih klubova.

Za sada nema zvanične potvrde najcrnjih scenarija, ali jedno je sigurno – VK Crvena zvezda nalazi se u jednoj od najtežih situacija u novijoj istoriji, a naredni dani mogli bi da budu presudni za njegovu budućnost.