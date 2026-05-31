Ralf Šumaher, nekadašnji vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Mihaela Šumahera, izgovorio je sudbonosno "da" svom partneru Etjenu Buske-Kasanjeu na glamuroznoj ceremoniji u Sen Tropeu.

Vest je izazvala ogromnu pažnju širom Evrope, posebno zato što su čitavo venčanje pratile televizijske kamere.

Par je svoju ljubav krunisao brakom pred oko 110 zvanica, a među gostima su bili članovi porodice i brojne poznate ličnosti. Posebnu ulogu imao je Ralfov sin David, koji je bio kum na ceremoniji. Nakon zvaničnog dela slavlje je nastavljeno uz vatromet i veliku proslavu na Azurnoj obali.

Dodatnu pažnju privukao je i mladoženja. Naime, Etjen Buske-Kasanje je ranije bio aktivan u francuskoj politici, pre nego što se povukao iz javnog života i posvetio privatnom biznisu. Upravo taj detalj našao se u fokusu brojnih evropskih medija nakon venčanja.

Ljubavna priča Ralfa i Etjena postala je javna 2024. godine, kada je nekadašnji vozač Formule 1 prvi put otvoreno govorio o svojoj vezi. Početkom ove godine objavili su veridbu, a sada su svoju vezu ozvaničili brakom.

Ralf Šumaher sa dečkom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Posebno zanimljivo je što je čitav put do oltara zabeležen za televizijsku seriju "Ralf i Etjen: Kažemo da", pa su gledaoci mogli da prate pripreme za venčanje, izbor lokacije, burmi i sve detalje koji su prethodili velikom danu.