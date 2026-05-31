ŠUMAHER PRIZNAO DA JE GEJ, A SADA IZGOVORIO SUDBONOSNO "DA"! Pred kamerama stao na ludi kamen sa bivšim političarem, sin mu bio kum na svadbi!
Ralf Šumaher, nekadašnji vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Mihaela Šumahera, izgovorio je sudbonosno "da" svom partneru Etjenu Buske-Kasanjeu na glamuroznoj ceremoniji u Sen Tropeu.
Vest je izazvala ogromnu pažnju širom Evrope, posebno zato što su čitavo venčanje pratile televizijske kamere.
Par je svoju ljubav krunisao brakom pred oko 110 zvanica, a među gostima su bili članovi porodice i brojne poznate ličnosti. Posebnu ulogu imao je Ralfov sin David, koji je bio kum na ceremoniji. Nakon zvaničnog dela slavlje je nastavljeno uz vatromet i veliku proslavu na Azurnoj obali.
Dodatnu pažnju privukao je i mladoženja. Naime, Etjen Buske-Kasanje je ranije bio aktivan u francuskoj politici, pre nego što se povukao iz javnog života i posvetio privatnom biznisu. Upravo taj detalj našao se u fokusu brojnih evropskih medija nakon venčanja.
Ljubavna priča Ralfa i Etjena postala je javna 2024. godine, kada je nekadašnji vozač Formule 1 prvi put otvoreno govorio o svojoj vezi. Početkom ove godine objavili su veridbu, a sada su svoju vezu ozvaničili brakom.
Posebno zanimljivo je što je čitav put do oltara zabeležen za televizijsku seriju "Ralf i Etjen: Kažemo da", pa su gledaoci mogli da prate pripreme za venčanje, izbor lokacije, burmi i sve detalje koji su prethodili velikom danu.