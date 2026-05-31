Pred prepunim tribinama na legendarnoj stazi Muđelo, Marko Beceki priredio je spektakl za domaće navijače i stigao do velike pobede na Velikoj nagradi Italije.

Vozač Aprilije odvezao je trku bez greške i prvi put u karijeri slavio na jednoj od najpoznatijih staza u Moto GP kalendaru. Trijumf na domaćem tlu izazvao je erupciju oduševljenja među italijanskim navijačima, koji su imali razloga za slavlje nakon dominantnog izdanja svog ljubimca.

Beceki je kroz cilj prošao ispred timskog kolege Horhea Martina, čime je Aprilija ostvarila veliki uspeh i dvostruko slavlje na Muđelu. Na trećem mestu završio je Frančesko Banjaja na Dukatiju, koji nije uspeo da parira sjajnom tempu vodećeg dvojca.

Za 27-godišnjeg Italijana ovo je bila četvrta pobeda u sezoni, ali i jedna od najvažnijih u karijeri, s obzirom na to da je ostvarena pred domaćom publikom. Emocije su bile ogromne, a navijači su dugo nakon završetka trke slavili uspeh svog heroja.

Pobeda je dodatno učvrstila Becekija na vrhu generalnog plasmana. Italijan sada ima 173 boda i zadržao je lidersku poziciju u šampionatu, dok mu je prvi pratilac Horhe Martin prišao na 17 bodova zaostatka.

Moto GP karavan sada se seli u Mađarsku, gde će se od 5. do 7. juna voziti naredna trka sezone na stazi "Balaton park".

Posle demonstracije sile na Muđelu, jedno je jasno - Beceki ozbiljno juri titulu svetskog šampiona.