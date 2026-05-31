Do odličja su stigli nakon sjajnih nastupa tokom celog takmičenja. U finalnoj trci zauzeli su treće mesto vremenom 6:20.27, iza posada Holandije i Belgije, dok su iza sebe ostavili reprezentacije Španije, Poljske i Velike Britanije.

Posebno impresivno deluje podatak da su Mačković i Pimenov do finala stigli dominantno. Prvo su bili najbolji u kvalifikacionoj grupi, a zatim i u polufinalu, čime su potvrdili vrhunsku formu na početku sezone.

Na Svetskom kupu u Sevilji učestvovalo je 37 država sa oko 500 veslača, a muški dubl skul bio je jedna od najjačih i najbrojnijih disciplina.

Predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović istakao je da je rezultat ostvaren u jednoj od najjačih disciplina na takmičenju.

- Ovo je veliki uspeh našeg dubla i rezultat koji potvrđuje da se Mačković i Pimenov nalaze u veoma dobroj formi. Finalna trka bila je izuzetno kvalitetna i neizvesna, a naši reprezentativci pokazali su da pripadaju samom vrhu svetskog veslanja. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je disciplina muški dubl skul bila jedna od najkonkurentnijih na čitavom Svetskom kupu - rekao je Marjanović.