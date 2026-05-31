Rukometni klub Partizan nastavlja sa formiranjem tima za narednu sezonu, a novo veliko pojačanje u Humsku stiglo je na poziciji golmana. Novi član crno-belih postao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Bekir Čordalija, koji u Beograd dolazi iz poljskog Kjelcea.

Čordalija iza sebe ima uspešnu sezonu u Poljskoj, gde je sa svojim timom stigao do šampionske titule, a u Partizanu veruju da će predstavljati značajno pojačanje među stativama.

RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26

Polako se sklapaju delovi slagalice za narednu sezonu, a čuvar mreže od danas novog šampiona Poljske predstavlja veliko pojačanje na golu - poručili su iz Partizana prilikom predstavljanja novog igrača.

Crno-bele će u narednoj sezoni sa klupe predvoditi selektor Srbije Raul Gonzales, a Čordalija je samo jedno u nizu zvučnih pojačanja. Pre njega u klub su stigli Miloš Kos, Ivan Abutović, Milija Popović, Brana Mirković, Vladislav Kuleš, Tobijas Vagner, Joav Lumbroso i Migel Migaljon.

Ipak, pre nego što fokus bude u potpunosti usmeren ka narednoj sezoni, Partizan očekuje završnica domaćeg prvenstva. Finale plej-ofa Superlige Srbije protiv Vojvodine izazvalo je veliku pažnju javnosti nakon dešavanja na prethodnom susretu, zbog čega je odlučeno da meč bude ponovljen.

Dok se čeka rasplet borbe za titulu, u Humskoj paralelno rade na jačanju ekipe, a dolazak Bekira Čordalije pokazuje da Partizan ima velike ambicije i za narednu sezonu.

