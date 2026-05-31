Slušaj vest

Na atraktivnoj stazi oko Kraljevog jezera i kroz centar Zlatibora nastupilo je više od stotinu takmičara iz Srbije i regiona, potvrđujući sve veći značaj ove manifestacije na domaćoj i regionalnoj sportskoj sceni.

U organizaciji Sportskog udruženja 11TRI, pod pokroviteljstvom Opštine Čajetina i Ministarstva sporta Republike Srbije, uz tehničku podršku Srpskog triatlona, događaj je okupio vrhunske sportiste, rekreativce i ljubitelje aktivnog načina života.

sport triatlon Foto: Zoran_Jesic/zoran.jesic@gmail.com

Manifestacija koja okuplja takmičare, rekreativce i ljubitelje aktivnog života još jednom je potvrdila svoje mesto u sportskom kalendaru Srbije. Treću godinu zaredom učesnike je očekivala dinamična sprint distanca koja testira granice izdržljivosti i pruža priliku sportistima da pokažu svoju spremnost i odlučnost.

Program je započeo nastupima najmlađih takmičara. Pioniri, mlađi i stariji kadeti pokazali su izuzetnu energiju, posvećenost i sportski duh, uz veliku podršku roditelja, trenera i publike.

sport triatlon Foto: Zoran_Jesic/zoran.jesic@gmail.com

Centralni događaj dana bio je sprint triatlon, koji je obuhvatio 750 metara plivanja u Kraljevom jezeru, 20 kilometara vožnje bicikla kroz zahtevne zlatiborske deonice i 5 kilometara trčanja oko jezera i kroz centar turističkog mesta. Takmičari su na svakom segmentu staze demonstrirali vrhunsku pripremljenost, istrajnost i sportski karakter.

U muškoj konkurenciji titulu šampiona osvojio je Vladimir Danko rezultatom 58 minuta i 18 sekundi. Drugo mesto pripalo je Nemanji Ristiću (59:02), dok je treće mesto zauzeo Novak Stojiljković (59:52).

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Lana Gavrilović sa vremenom 1:02:11. Srebrnu medalju osvojila je Maša Marković (1:03:21), dok je bronzano odličje pripalo Nataliji Šešliji (1:05:27).

sprint triatlon Zlatibor Foto: Zoran_Jesic/zoran.jesic@gmail.com

Direktor trke Ivan Buđa izrazio je zadovoljstvo uspešnom organizacijom događaja i velikim odzivom takmičara i publike, istakavši značaj podrške partnera, volontera i institucija u realizaciji ovog sportskog spektakla.

Predsednik Sportskog udruženja 11TRI, Darko Savić, naglasio je značaj kontinuiteta u organizaciji triatlonskih takmičenja:

„Ponosni smo što smo na Zlatiboru organizovali još jedno uspešno izdanje trke koja iz godine u godinu raste. Naš cilj je da naredne godine podignemo organizaciju na još viši nivo i dodatno doprinesemo razvoju triatlona u Srbiji.“

sprint triatlon Zlatibor Foto: Zoran_Jesic/zoran.jesic@gmail.com

Prvenstvo Srbije u sprint triatlonu na Zlatiboru još jednom je pokazalo da ova destinacija poseduje sve uslove za organizaciju vrhunskih sportskih manifestacija, zahvaljujući jedinstvenom prirodnom ambijentu, kvalitetnoj infrastrukturi i snažnoj podršci lokalne zajednice.

Nakon uspešnog otvaranja sezone na Zlatiboru, triatlonce naredni veliki izazov očekuje 6. Juna na tradicionalnoj triatlon trci Srebrno jezero, a zatim spektakl 13. septembra u Beogradu, na trci mts IRONMAN 70.3 Belgrade, koja će po treći put biti održana u Srbiji.