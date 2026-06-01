Fantastični Danac još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najboljih biciklista današnjice.
KRALJ ĐIRA! Vingegor razbio konkurenciju i ispisao novu stranicu istorije!
Biciklista ekipe Visma Jonas Vingegor pobednik je trke Điro d'Italija, ;nakon završene poslednje, 21. etape vožene danas kroz Rim.
Danski biciklista je trku završio sa ukupnim vremenom od 83 sata, 22 minuta i 51 sekundom, sa pet minuta i 22 sekunde prednosti u ;u odnosu na drugoplasiranog Austrijanca Feliksa Gala iz ekipe Dekatlon CMA CGM.
Trećo mesto zauzeo je Australijanac Džej Hindli iz ekipe Red Bul-Bora-Hansgrohe.
Prvo mesto u današnjoj etapi osvojio je vozač ekipe Lidl-Trek Džonatan Milan.
