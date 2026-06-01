Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca saopštio je danas da je hrvatski reprezentativni golman Ivan Marcelić novo pojačanje tog kluba za narednu sezonu.

Ovaj 32-godišnji golman u Kragujevac stiže iz redova zagrebačke Mladosti.

Marcelić je tokom većeg dela karijere branio za Mladost, a nastupao je i za splitski Jadran.

"Kada sam dobio poziv Radničkog, nisam se nijednog trenutka dvoumio. Tokom prethodnih godina mnogo puta sam igrao protiv ovog kluba i dobro znam kakvu reputaciju ima, kako u Srbiji, tako i u evropskom vaterpolu. Znam i koliko grad živi za vaterpolo", rekao je Marcelić.

"Uz to, od svog saigrača Josipa Vrlića, koji je u dva navrata bio u Radničkom, čuo sam samo najbolje stvari o klubu, ljudima i atmosferi u Kragujevcu. Sve to mi je dodatno potvrdilo da donosim pravu odluku. Ono što me je najviše privuklo jeste sportski projekat i prilika da se borim za trofeje na svim frontovima", dodao je on.

Novi čuvar mreže Radničkog naveo je da smatra da aktuelni šampion Srbije poseduje kvalitet za najveće rezultate, ne samo u domaćim okvirima, već i na evropskoj sceni.

Radnički je fantastično sastavljena ekipa, puna vrhunskih igrača koji iza sebe imaju impresivne karijere i osvojene trofeje. U drugom delu sezone su konačno 'kliknuli' i zaigrali zaista sjajan vaterpolo. Na meni je da se što pre uklopim u sistem, donesem svoje iskustvo i pomognem timu da bude još bolji", rekao je on.

"U domaćim takmičenjima smo veliki favoriti, ali verujem da ova ekipa ima kvalitet i za ozbiljan rezultat u Evropi. Smatram da možemo da se ravnopravno nosimo sa najboljim timovima kontinenta i da napadnemo sam vrh evropskog vaterpola", zaključio je on.

Pre Marcelića, Radnički je u tim vratio najboljeg strelca u istoriji kluba Nikolu Lukića.

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu