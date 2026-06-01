Sportski direktor Rukometnog kluba RK Partizan, nekadašnji igrač crno-belih Ivan Dimitrijević, istakao je da je osnovni cilj kluba povratak na evropsku rukometnu scenu, uz osvajanje domaće titule i kontinuiran razvoj mlađih kategorija.

Dimitrijević je naglasio da mu je današnja funkcija često teža od igračkih dana.

- Većina bivših sportista će reći da je mnogo teže gledati utakmicu sa tribina nego biti na terenu. Ceo život sam proveo sa loptom u rukama, gde sam mogao da utičem na ishod. Danas mi je mnogo teže da gledam nego da igram - rekao je Dimitrijević.

Govoreći o emocijama prema klubu u kojem je ponikao, sportski direktor Partizana poručio je da ljubav prema crno-belima nikada nije bila sporna, ali da posao zahteva racionalnost.

- Uvek ističem da sam dete Partizana. U klubu sam proveo najlepše godine svog života. Ipak, kada ste na odgovornoj funkciji, morate da ostanete hladne glave i da donosite odluke koje su najbolje za klub.

Povratak na evropsku scenu

Ivan Dimitrijević i Arbutović Foto: Maja Nastić

Jedna od glavnih tema razgovora bila je ambicija Partizana da ponovo zaigra u elitnom evropskom takmičenju.

- Klub je u poslednje dve i po godine napravio veliki iskorak. Vratio se na put koji priliči Partizanu. Nadamo se da ćemo osvojiti titulu i da ćemo svojim radom zaslužiti poziv za Ligu šampiona - istakao je Dimitrijević.

On je dodao da će naredna sezona u velikoj meri zavisiti od odluke Evropske rukometne federacije.

- Svi čekamo odluku o tome da li ćemo igrati Ligu šampiona. To bi donelo potpuno novu dimenziju klubu. Ako ne budemo igrali Ligu šampiona, nastupićemo u Ligi Evrope, što je takođe izuzetno kvalitetno takmičenje.

Mlađe kategorije prioritet

Dimitrijević je posebno apostrofirao rad sa mladim igračima kao jedan od najvažnijih zadataka kluba.

- Sve je lepo kada se osvajaju trofeji, ali klub mora da gradi budućnost. Partizan je oduvek stvarao igrače i to mora da ostane prioritet.

Prema njegovim rečima, upravo rad sa mlađim kategorijama predstavlja najveću odgovornost.

- Sa decom je najteže raditi. Upravo od rada sa mlađim kategorijama zavisi budućnost kluba.

Navijači su pokretač uspeha

Govoreći o odnosu sa navijačima, Dimitrijević je istakao njihovu važnost za funkcionisanje kluba.

- Navijači bez kluba ne mogu, ali ni klub bez navijača ne može. Oni su bili pokretač mnogih uspeha sportskog društva i zaslužuju veliko poštovanje.

Titula prvi cilj

Pred završnicu sezone i finale plej-ofa protiv RK Vojvodina, sportski direktor crno-belih naglasio je da Partizan uvek ima najviše ambicije.

- Cilj Partizana su uvek trofeji. Do sada smo osvojili sve što je bilo moguće i sada nas očekuje finale plej-ofa protiv Vojvodine. Neće biti lako, ali verujem u ekipu, stručni štab i podršku navijača.

Ivan Mičić simbol kluba

Na pitanje koji igrač najbolje oslikava vrednosti Partizana, Dimitrijević nije imao dilemu.

- Ako moram nekoga da izdvojim, to je Ivan Mičić. Prošao je sve mlađe kategorije, bio kapiten i jedini je igrač koji je nastupao isključivo za Partizan. Takvi primeri zaslužuju posebno poštovanje..

Za kraj, Dimitrijević je poručio da klub napreduje na svim poljima i da su temelji za buduće uspehe već postavljeni.

- Klub raste iz godine u godinu i ide u pravom smeru. Partizan mora da se vrati tamo gde pripada – u vrh evropskog rukometa.

