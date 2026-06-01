TAMARA ANDŽIĆ NAJBRŽA DAMA U ZRENJANINU: Slavila u auto slalomu i nastavila porodičnu tradiciju...
Drugog dana duplog programa Sportskog auto karting saveza Srbije u disciplini auto slalom u Industrijskoj zoni Zrenjanina, takmičenja bodovanog za Otvoreno prvenstvo Srbije (OPS) u kategoriji dama najbrža je bila Tamara Andžić za volanom škode fabije.
– Učestvovanjem u auto slalom trkama nastavljam porodičnu tradiciju bavljenja auto sportom. Moj otac nekada bio je uspešan u reliju terensklih vozila, a sada sa ponosom čuva moje sinove, tačnije unuke, dok moj brat Stefan i ja dajemo doprinos u razvoj auto sporta kako na teritoriji Banata, tako i Vojvodine i naravno Srbije. Istini za volju i suprug se raduje kada ostvarujem rezultate na takmičenjima, jer ko veli bolje da sve ispoljim za volanom kroz čunjeve i da se kući vratim srećan i zadovoljna, nego… A, danas sam u zbiru vremena bila brža 13 sekundi u odnosu na subotu, kada sam takođe bila najbrža – rekla je Tamara Andžić, nekada Velimirov, uvek spremna za šalu, ali i ozbiljno nadmetanje.
Za razliku od prvog dana (u subotu) kada je takmičenje imalo prefiks međunarodno i „malo“ više takmičara, drugog dana je sve funkcionisalo još brže i uigranije. Drugim rečima dva treninga, plus tri vožnje sa sve svečanim proglašenjem i dodelom nagrada najboljima završeno je do 16 časova, kako bi svi učesnici mogli na vreme da se vrate kućama i izvrše pripreme za novu radnu nedelju.
Nezvanični rezultati za OPS
Generalni plasman: 1. D. Кaraklić, 2. G. Medić, 3. D. Pejić, 4. D. Semko, 5. M. Đurić, 6. S. Dimitrijević, 7. N. Isakov, 8. I. Miniukov, 9. B. Bogišić, 10. Z. Jovanović…
Кlasa Dama: 1. T. Andžić, 2. A. Osnikova, 3. S. Bogišić
Кlasa Juniori: 1. V. Medić, 2. A. Dimitrijević, 3. D. Čabrajac