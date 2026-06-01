– Učestvovanjem u auto slalom trkama nastavljam porodičnu tradiciju bavljenja auto sportom. Moj otac nekada bio je uspešan u reliju terensklih vozila, a sada sa ponosom čuva moje sinove, tačnije unuke, dok moj brat Stefan i ja dajemo doprinos u razvoj auto sporta kako na teritoriji Banata, tako i Vojvodine i naravno Srbije. Istini za volju i suprug se raduje kada ostvarujem rezultate na takmičenjima, jer ko veli bolje da sve ispoljim za volanom kroz čunjeve i da se kući vratim srećan i zadovoljna, nego… A, danas sam u zbiru vremena bila brža 13 sekundi u odnosu na subotu, kada sam takođe bila najbrža – rekla je Tamara Andžić, nekada Velimirov, uvek spremna za šalu, ali i ozbiljno nadmetanje.