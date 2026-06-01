Slušaj vest

Rukometaši Partizana osvojili su titulu prvaka Srbije, pošto su u Novom Sadu bez prisustva publike savladali domaću Vojvodinu rezultatom 27:22 (14:11).

Oni su finalnu seriju plej-ofa dobili sa 2:0 u pobedama, a večerašnja, druga utakmica je ponovo odigrana, pošto je na istom mestu prošle srede prekinuta zbog topovskih udara koje su na parket bacili gostujući navijači.

Ekipa Vojvodine tada nije želela da nastavi meč, pa su sudije označile kraj, što je praktično značilo da će Partizan AdmiralBet dobiti taj meč službenim rezultatom, ali su crno-beli zatim objavili zvanično saopštenje u kom su zatražili da se odigra nova utakmica i da se na teerenu odluči ko je šampion Srbije za sezonu 2025/26.

Taj zahtev je uvažen, zakazana je nova utakmica koja je odigrana večeras i Partizan AdmiralBet je ostvario novi trijumf i potvrdio da je najbolji tim u državi ove sezone.

Ova titula je ujedno i četvrti trofej Partizana posle trofeja Superkupa, Kupa Srbije i Svesrpskog kupa.

Nikola Crnoglavac sa šest i Aljoša Damjanović sa pet golova bili su najefikasniji u ekipi Partizan AdmiralBeta, a u Vojvodini se istakao Marko Srdanović sa šest golova.