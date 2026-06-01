U veoma jakoj konkurenciji momak iz Beograda bio je na visini zadatka i na najbolji način je objasnio da pobeda od pre tri nedelje na prvoj trci Otvorenog prvenstva Mađarske nije slučajnost.

– U odnosu na prvu trku Otvorenog prvenstva na kojoj sam osvojio prvo mesto u drugoj sam imao nekoliko motiva više. Prvi je da im objasnim da nisam slučajno, već zasluženo pre tri nedelje podigao pehar za prvo mesto, a drugi motiv je što je konkurencija bila još jača, što me je želim priznati dodatno motivisalo. U prilog tvrdnji koliko je uzbudljivo bilo najbolje govori reakcija zvaničnog komentatora trke, to su mi naravno rekli posle iste, jer nije realno da sam mogao da čujem, da je gromoglasano izgovarao moje ime i prezime, praktično navijao za mene. Posle dve trke Otvorenog prvenstva Mađarske u klasi ski GP 1 zauzimam prvo mesto – rekao je Nemanja Neca Jovanović.

Na početku sezone naš srednjoškolac naglasio je da mu je za ovu sezonu prioritet Alep Adria šampionat, a da će naše i Otvoreno prvenstvo Mađarske koristiti da se što bolje pripremi za glavni“zalogaj“.

– Naredna trka za Alpe Adria šampionat na programu je od 19. do 21 juna u Vodicama (Hrvatska). Trenutno sam u istom trećeplasiran, ali svakako se nadam boljem plasmanu posle trke, naročito ako se uzme u obzir činjenica, da kako sezona odmiče, tako i podižem formu – jasan je Jovanović junior.