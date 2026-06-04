Iako Srpski dregon bout savez već više od deset godina organizuje nacionalna prvenstva i međunarodna takmičenja, razvija sportsku infrastrukturu, okuplja klubove, predstavlja Srbiju na evropskoj i svetskoj sceni i član je najvažnijih međunarodnih dregon bout organizacija, Ministarstvo sporta Republike Srbije još uvek nije zvanično priznalo Srpski dregon bout savez kao nadležni nacionalni savez za ovu sportsku granu.

Nadamo se da će se to uskoro promeniti jer bi to bio ozbiljan vetar u leđa onima koji se bave ovim sportom u Srbiji.