ZMAJEVI NA VODI! Drevne trke čamaca "dregon bout" osvajaju Srbiju: Ovo je priča o sportu kojim se bavi 50.000.000 ljudi
Puno je sportova koji zavise od individualnog talenta, brzine ili snage, a čak i u ekipnim sportovima važno je imati jake pojedince.
Danas vam donosimo priču o jednom lepom sportu u kojem je uspeh moguć samo ako svi rade kao jedan. Zapravo, uspeh nije primarni cilj i to je još jedna bitna stavka koja ovaj sport razlikuje od drugih.
U pitanju je dregon bout (Dragon Boat) ili trke zmajevih čamaca. Priča o ovom nesvakidašnjem sportu je počela pre više od dve hiljade godina u Kini. Nastao je iz tradicije i legendi, a tokom vekova je prerastao u moderan sport kojim se danas bavi više od 50 miliona ljudi širom sveta.
U standardnom čamcu nalaze se čak 22 člana posade i to ga čini jednim od sportova s najbrojnijom ekipom. Posada se sastoji od 20 veslača i po jednog bubnjara i kormilara. Kada je reč o malom čamcu, u njemu ima mesta za 8-10 veslača, uz bubnjara i kormilara. Trke se održavaju na distancama od 200 do 2.000 metara.
Ono što je zanimljivo, snaga nije najvažniji faktor za brzinu čamca, već zajedništvo. Da bi čamac bio brz, svi moraju da dišu, veslaju i razmišljaju kao jedan tim.
Timovi mogu biti muški, ženski ili mešoviti, pri čemu bar polovinu miks posade moraju činiti žene. Takmičenja postoje za sve uzraste - od juniorskih kategorija do veterana starijih od 60 godina. Posebno važan segment dregon bout zajednice predstavljaju ekipe žena koje su pobedile rak dojke, kao i ekipe sportista sa invaliditetom.
Imali smo čast da posetimo Beodragons, jedan od naših klubova, na Adi Ciganliji, gde smo otkrili jednu prelepu priču i dobili priliku da gledamo trening reprezentacije Srbije.
Iako Srpski dregon bout savez već više od deset godina organizuje nacionalna prvenstva i međunarodna takmičenja, razvija sportsku infrastrukturu, okuplja klubove, predstavlja Srbiju na evropskoj i svetskoj sceni i član je najvažnijih međunarodnih dregon bout organizacija, Ministarstvo sporta Republike Srbije još uvek nije zvanično priznalo Srpski dregon bout savez kao nadležni nacionalni savez za ovu sportsku granu.
Nadamo se da će se to uskoro promeniti jer bi to bio ozbiljan vetar u leđa onima koji se bave ovim sportom u Srbiji.
Saznali smo malo više o ovom sportu, ali i o Srpskom dregon bout savezu, koji je osnovan 2013. godine i koji je punopravni član Internacionalne dregon bout federacije (IDBF) i Evropske dregon bout federacije (EDBF).
Srpski dregon bout savez organizuje državna prvenstva, međunarodna takmičenja, studentsku ligu Beograda, a podržava i radi na razvoju školskog i univerzitetskog sporta, uključivanju novih klubova i širenju dregon bout zajednice širom Srbije.
Poseban ponos Saveza predstavljaju pink dame (Pink Ladies) - žene koje su pobedile rak dojke i koje u klubovima treniraju potpuno besplatno, uz punu podršku Saveza i matičnih klubova.
Njihovi rezultati govore sami za sebe - 2025. godine osvojile su srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu i ostvarile izuzetno 5. mesto na Svetskom prvenstvu. Pored sportskih rezultata, ove žene predstavljaju simbol borbe, hrabrosti i života posle bolesti.
Već tri godine zaredom Savez, zajedno s Kineskim kulturnim centrom u Beogradu i uz podršku Ambasade Narodne Republike Kine, organizuje manifestaciju Nihao China: China-Serbia Duanwu International Dragon Boat Festival Belgrade.
Ovogodišnji festival održaće se 6. i 7. juna na Adi Ciganliji i predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja spaja sport, kulturu i međunarodnu saradnju.
Sportski deo festivala obuhvata klupske i korporativne trke domaćih i stranih timova, dok kulturni deo donosi predstavljanje kineske kulture, tradicije, gastronomije i običaja.
Festival je postao važan most prijateljstva Srbije i Kine, ali i važan pokretač razvoja dregon bouta u regionu.