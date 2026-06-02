Mladi reprezentativac Srbije i član PVK Srem iz Sremske Mitrovice, Boško Đekić, ostvario je rezultat karijere na 18. Međunarodnom plivačkom mitingu „Banjaluka Open 2026“, gde je oborio državni rekord Srbije u disciplini 100 metara kraul.

Na takmičenju koje je okupilo čak 491 plivača iz 53 kluba i 10 država, Đekić je deonicu od 100 metara kraul isplivao za fantastičnih 53,90 sekundi i tako nadmašio dosadašnji državni rekord Srbije koji je iznosio 54,17 sekundi.

Rezultat ostvaren u Banjaluci predstavlja jedan od najvećih uspeha srpskog plivanja u njegovoj uzrasnoj kategoriji i potvrđuje da se mladi Mitrovčanin nalazi među najboljim plivačima Srbije i Evrope.

Međutim, rekord nije bio jedini razlog za slavlje. Boško je na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju osvojio i zlatnu medalju na 50 metara kraul, dok je u disciplini 200 metara kraul stigao do bronzanog odličja.

Foto: Privatna arhiva

Uspeh mladog reprezentativca rezultat je dugogodišnjeg rada, discipline i posvećenosti, ali i stručne podrške koju dobija u Plivačkom i vaterpolo klubu Srem, jednom od najuspešnijih plivačkih kolektiva u Srbiji.

Posebne zasluge za njegov razvoj imaju treneri Igor Španović i Dragan Čudica, koji godinama predano rade sa mladim sportistima i ostvaruju vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Veliku podršku Bošku pružila je i Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Mitrovice. U klubu posebno ističu razumevanje nastavnika i pomoć razredne Dragane Bogosavljević, zahvaljujući kojoj je uspešno usklađivao školske obaveze sa zahtevnim treninzima i takmičenjima.

Foto: Privatna arhiva

Podršku razvoju sporta i mladih talenata pruža i Gradska uprava za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica, koja kontinuirano ulaže u stvaranje boljih uslova za rad sportskih klubova i napredak mladih sportista.

Obaranjem državnog rekorda Srbije vremenom od 53,90 sekundi na 100 metara kraul, uz osvojeno zlato na 50 i bronzu na 200 metara kraul, Boško Đekić je još jednom pokazao da pred njim stoji velika sportska karijera.

Njegov rezultat predstavlja ponos za Sremsku Mitrovicu, PVK Srem i celu Srbiju, a plivačka javnost sa velikim očekivanjima prati njegove naredne nastupe na domaćim i međunarodnim takmičenjima.