Prvenstvo Srbije za seniore 2026 održano je 30. i 31. maja u Nacionalnom badminton centru u Beogradu.

Više od sedamdeset najboljih badminton igrača i igračica iz petnaest klubova širom Srbije okupilo se proteklog vikenda na 33. po redu Prvenstvu Srbije za seniore. Tokom dva dana takmičenja, u borbi za titule državnih prvaka i osvajanje medalja u pojedinačnim i parskim konkurencijama, učesnici su prikazali visok nivo takmičarskog badmintona. Kroz niz kvalitetnih i neizvesnih susreta, atraktivnih poena i uzbudljivih završnica, ljubitelji badmintona imali su priliku da uživaju u mečevima koji su odlučivali o novim nosiocima nacionalnih titula.

Viktor Petrović, predstavnik kruševačkih Zmajeva, odbranio je titulu šampiona Srbije u konkurenciji muškog singla, osvojenu prošle godine na istom mestu. Na putu do novog zlatnog odličja došao je pobedama nad Maksimom Vidakovićem, Đorđem Stepanovićem, Andrijom Doderom i Mihajlom Tomićem, čime je zaokružio sjajan turnir i ponovo se popeo na pobedničko postolje najznačajnijeg nacionalnog takmičenja.

Svoj jubilarni deseti naslov prvakinje Srbije u ženskom singlu osvojila je Marija Sudimac iz Badminton kluba Zmajevi, potvrdivši još jednom svoju dominaciju na domaćoj sceni. Do šestog uzastopnog zlata stigla je bez izgubljenog seta, savladavši Anu Kitanović, Sanju Perić i Teodoru Latas, dok je u finalu bila bolja od svoje klupske saigračice Sare Lončar.

Mešoviti par Tomić/Vitman iz Badminton kluba Beograd potvrdio je i ove godine da se sa razlogom nalazi u društvu pedeset najboljih parova svetskog badmintona. Njih dvoje su sedmi put zaredom postali seniorski prvaci Srbije, savladavši redom klupske kolege Vasilija Popovića i Anu Kitanović, a zatim i Vukašina Obradovića iz Novog Sada i Anu Dimitrijević iz Fanatika. U borbi za finale bili su bolji od Dragoslava Petrovića i Nine Bogdanović, a šampionski pehar podigli su nakon pobede nad Viktorom Petrovićem i Sarom Lončar.

Tomić, Petrović i Sudimac postali su dvostruki državni šampioni, okitivši se zlatom i u parskim konkurencijama. Mihajlo i Viktor osvojili su prvo mesto u jakoj konkurenciji muških parova, dok je Marija Sudimac zajedno sa Sarom Lončar osvojila najsjajnije odličje u kategoriji ženskih parova.

Sjajni rezultati Zmajeva u pojedinačnim konkurencijama doprineli su osvajanju zlatnih odličja u sve tri ekipne kategorije. Sa ukupno 23.450 poena u mešovitim, 8.925 poena u muškim i 9.975 poena u ženskim timskim takmičenjima, kruševački klub zasluženo je postao ekipni šampion za 2026. godinu.

„Državna seniorska prvenstva su svojevrstan praznik badmintona. Ponovo su najbolji srpski seniori pokazali sve čari našeg olimpijskog sporta. U pojedinim trenucima gotovo da su „leteli“ po terenu. Značajni rezultati koje postižu na svetskim takmičenjima jesu upravo odraz visokog nivoa treniranosti i posvećenosti. Pobednicima i osvajačima medalja bih čestitao na ispisivanju nove značajne stranice istorije srpskog badmintona kao i svim učesnicima, njihovim trenerima i klubovima.“ izjavio je Radomir Jovović, predsednik Upravnog odbora BASS.

Organizator Prvenstva Srbije za seniore 2026 bio je Badminton klub Beograd, a podršku su, osim Ministarstva sporta, pružili i Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda, Badminton savez Srbije, Badminton savez Beograda, Sportski savez Beograda, kao i prijatelji takmičenja Tin Šped, Victor, Koka Plus.

Kompletan spisak osvajača medalja:

Muškarci pojedinačno:

1. Viktor Petrović (BK Zmajevi), 2. Mihajlo Tomić (BK Beograd), 3. Andrija Doder (BK Beograd) i Sergej Lukić (BK Zmajevi);

Žene pojedinačno:

1. Marija Sudimac (BK Zmajevi), 2. Sara Lončar (BK Zmajevi), 3. Teodora Latas (BK Zmajevi) i Nina Bogdanović (BK Zmajevi);

Muški parovi:

1. Viktor Petrović (BK Zmajevi)/Mihajlo Tomić (BK Beograd), 2. Andrija Doder (BK Beograd)/Sergej Lukić (BK Zmajevi), 3. Igor Bjelan (BK Novi Sad)/Dragoslav Petrović (BK Zmajevi) i Aleksa Radovanović/Danilo Stevanović (BK Zmajevi);

Ženski parovi:

1. Sara Lončar/Marija Sudimac (BK Zmajevi), 2. Andrea Bogojević/Teodora Latas (BK Zmajevi), 3. Nina Bogdanović (BK Zmajevi)/Milica Barbir (BK Novi Sad) i Ana Dimitrijević (BK Fanatik)/Selena Stojanović (BK Ravens KG);

Mešoviti parovi:

1. Mihajlo Tomić/Anđela Vitman (BK Beograd), 2. Viktor Petrović/Sara Lončar (BK Zmajevi), 3. Dragoslav Petrović/Nina Bogdanović (BK Zmajevi) i Sergej Lukić/Marija Sudimac (BK Zmajevi) Ekipni plasman muških timova: 1. Zmajevi – 8925, 2. Beograd – 8225, 3. Novi Sad – 5600, 4. Clear – 3675, 5. Banat – 2275, 6. Dinamo – 2100, 7. Fanatik – 1925, 8. Helianthus – 1750, 9. Kibak – 1575, 10. Petrovački sportski klub – 1575, 11. Kraljevo – 1400, 12. Ekstaza – 875, 13. Vršac – 875, 14. Ravens KG – 525.

Ekipni plasman ženskih timova: 1. Zmajevi – 9975, 2. Clear – 6125, 3. Novi Sad – 5425, 4. Beograd – 4025, 5. Fanatik – 2450, 6. Ravens KG – 1925, 7. Helianthus – 1400, 8. Dinamo – 1400, 9. Kibak – 1225, 10. Banat – 1225, 11. Vršac – 1225, 12. Pančevo – 875, 13. Kraljevo – 525. Ekipni plasman mešovitih timova: 1. Zmajevi – 23450, 2. Beograd – 16450, 3. Novi Sad – 14350, 4. Clear – 12250, 5. Dinamo – 5600, 6. Fanatik – 5250, 7. Banat – 4550, 8. Kibak – 4200, 9. Helianthus – 3850, 10. Ravens KG – 3150, 11. Vršac – 3150, 12. Kraljevo – 2975.

