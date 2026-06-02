Medicinska sestra Mihaela Šumahera probudila se na krvavoj posteljini nakon što ju je, kako tvrdi tužilaštvo, silovao bivši prijatelj sina legende Formule 1, rečeno je danas na sudu.

Australijski vozač Džoi Moson (30) optužen je za silovanje žene u besvesnom stanju nakon koktel-zabave u porodičnoj vili u Glandu, u Švajcarskoj, 2019. godine. Moson oštro negira optužbe, tvrdeći da je njihov odnos bio blizak i sporazuman, kao i da su se prethodno poljubili u jednom noćnom klubu u Ženevi.

Medicinska sestra porodice Šumaher negirala je da je između njih postojala bilo kakva bliska veza. I ona i Moson trenutno prisustvuju suđenju u Nijonu, u Švajcarskoj, ali niko od članova porodice Šumaher neće biti prisutan.

Nijedan član porodice Šumaher nije umešan u ovaj slučaj, niti je bio u kući u vreme navodnog krivičnog dela. Veruje se da je Mihaelu Šumaheru, sedmostrukom svetskom šampionu Formule 1 i pobedniku 91 trke, i dalje potrebna stalna nega nakon teške skijaške nesreće koju je doživeo 2013. godine.

Moson je nekada važio za jednu od najvećih nada automobilizma i sanjao je o ulasku u Formulu 1, pre nego što mu je karijera stagnirala i pre nego što se vratio u Australiju. Bio je blizak prijatelj i rival Miku Šumaheru, sinu slavnog šampiona, a tokom karijere takmičio se protiv budućih zvezda kao što su Lando Noris i Džordž Rasel.

Suđenje je prvobitno bilo zakazano za ovu nedelju, a optužnicu je sastavilo Javno tužilaštvo okruga La Kot. Međutim, Moson se nije pojavio na sudu u oktobru.

U njegovom odsustvu suđenje je formalno otvoreno, ali je potom odloženo za datum koji će naknadno biti određen. Patrik Mišo, advokat navodne žrtve, opisao je njegovo odsustvo kao „za žaljenje“ i „kukavičko“, prenosi Bild.

Mosonov advokat Lik Vane branio je odluku svog klijenta da ne prisustvuje ročištu:

- Ono što se dogodilo bilo je u okviru njegovih prava. Član 366 švajcarskog Zakonika o krivičnom postupku dozvoljava jednokratno odsustvo. Sledeći put bi bio poslednji - tada bi bio osuđen u odsustvu - rekao je Vane.

Švajcarska i Australija imaju potpisan sporazum o ekstradiciji. Moson je optužen da je dva puta silovao ženu koja je bila u besvesnom stanju nakon koktel-zabave.

Prema sudskim dokumentima, u noći između 23. i 24. novembra 2019. godine Moson je boravio u prostranoj vili na obali Ženevskog jezera. Tamo je igrao bilijar sa još dva člana osoblja koja su brinula o povređenom šampionu, kada im se nakon naporne smene pridružila i navodna žrtva.

Prema optužnici, medicinska sestra se nakon nekoliko pića osećala loše i morala je da legne na pod, nakon čega su je kolege odvele u krevet.

Smestili su je u krevet bez skidanja odeće i ostavili da spava sa upaljenim svetlima, navodi se u dokumentima.

Tužilaštvo tvrdi da se Moson ubrzo potom vratio u njenu sobu i dva puta je silovao dok je bila u besvesnom stanju.

Nijedan od druga dva medicinska radnika koji su te večeri bili prisutni nije izjavio da je nešto video ili čuo, dok se medicinska sestra probudila bez sećanja na događaje iz te noći.

Prema dostupnim informacijama, ona je odlučila da ne pokreće krivični postupak i da o svemu ne obaveštava porodicu Šumaher sve do2022. godine, kada je, kako se navodi, otpuštena iz medicinskog tima.

