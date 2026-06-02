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On se tako pridružio impozantnoj listi predavača koju još čine: Željko Obradović, Igor Kokoškov i Etore Mesina, čime je Klinika i ove godine opravdala epitet jednog od najeminentnijih seminara za košarkaške trenere u svetu.

“Kao glavni trener Florida Gatorsa, Golden je u sezoni 2024/25 ostvario vrhunski rezultat osvajanjem SEC šampionata i NCAA titule, čime je ovaj program vratio na sam vrh američke univerzitetske košarke i to prvi put još od 2007. godine. Svoj trenerski put gradio je kroz NCAA sistem, od Kolumbija Univerziteta i Oburna, gde je sarađivao sa Brusom Perlom, do Univerziteta San Francisko, gde je kao glavni trener ostvario jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji tog tima, plasmanom na NCAA fajnal-

for 2022. godine, prvi nakon više od dve decenije”, Istakao je strahinja Vasiljević, generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije i prvi operativac u organizaciji Klinike i potom dodao:

“Zaista smo ponosni na kvalitet i autoritet koji u trenerskom svetu imaju ovogodišnji predavači. Siguran sam da će više od 1.500 trenera, koliko ih očekujemo iz celog sveta, imati šta da čuju, vide i nauče. Pripreme samog događaja su u završnoj fazi i uveren sam da ćemo ispuniti najviše standarde i po ko zna koji put pozicionirati Beograd kao jedinstven košarkaški centar u čitavom svetu”, zaključio je Vasiljević.

Beogradska košarkaška Klinika “Dušan Ivković” održava se 27. i 28. juna u dvorani “Aleksandar Nikolić”.